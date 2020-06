«Aquí hay dos países, Costa Rica y San Carlos y yo lo vengo diciendo desde hace dos meses que esto iba a pasar. Hasta ahora le ponen atención a San Carlos y los problemas en la frontera pero, no van a arreglar ahora, el problema de más de 30 años».

Esto, fue lo que respondió el alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba a SCD tras consultarle sobre la situación que vive el cantón a causa del COVID-19 y su relación con personas migrantes que ingresaron a la zona pese, a los controles policiales en la frontera.

Como líder político asegura que tiene una propuesta de acción y en la que, el ayuntamiento puede colaborar pero, afirma que el gobierno no le presta atención.

«Los indocumentados siempre han existido y que en San Carlos necesitamos de los costarricenses para todas las cosechas, entonces si el gobierno no se ha dado cuenta que los nicas son parte del proceso productivo del cantón y la Zona Norte, no estamos haciendo nada por que el descontrol sigue y lo que hay que hacer son mecanismos diferentes y no es contra los nicas que se están metiendo por todo lado, es para regular eso y regular las empresas que los contratan», dijo.

Según Córdoba, una empresa como Tico Frut requiere de mil personas para la cosecha de naranjas cada 3 meses. Personas que, regularmente llegan desde Nicaragua.

«Aquí además hay un problema cultural, los empresarios los reúnen y les preguntan si tienen síntomas, les dicen que no, por que necesitan el trabajo y sí estaban contaminados y ahí van contaminando a otros y no saben hacer cuarentena, no tienen la cultura de hacer cuarentena», añadió.

La propuesta específica del alcalde incluye seguimiento y acompañamiento a las empresas que contratan mano de obra extranjera.

«Todo mundo controló que nadie tuviera coronavirus pero, nadie contrató a las empresas con más de 100 empleados, por ejemplo, y decirles: venga acá, vamos a controlar esto. Salud no controló eso», agregó el alcalde.

¿Qué propone la alcaldía?

Solicitar el reforzamiento con personal y acciones de salud en el cantón. Que autoridades nacionales, reunan a empresarios que tienen empleados masivos y capacitar a esos funcionarios, explicarle a los nicascómo cumplir cuarentena y de qué trata el virus.

El funcionario cerró indicando que la Zona Norte urge una comisión especial de atención. Misma propuesta que, la semana anterior hizo la diputada María José Corrales.

Este grupo interinstitucional estaría a cargo de la atención diferenciada, de la emergencia en todos los cantones de la región.