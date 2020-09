«Ya en estoy no hay nada que inventar, esto es un asunto de cultura, ya se ha dicho hasta la necesad la problemática, el ciudadano está más que informado, desde los más humildes, los más lejanos, están informados. Y no es quedarse en la casa, es lavarse la manos, no tocarse la cara, no hacer actividades fuera de la burbuja, cumplir los protocolos».

Esta, es la posición del alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba sobre la problemática Covid-19 en el cantón.

Durante esta nueva fase, gran parte de los trabajos de prevención corresponden a las municipalidades según especificó la Comisión Nacional de Emergencias y justo este miércoles el ayuntamiento, convocó a una reunión de emergencia para analizar el caso específico de Pital y Ciudad Quesada.

A la reunión, liderada por la vicealcaldesa, asistieron representantes de instituciones públicas y autoridades locales de salud para determinar acciones en contra de la expansión de los contagios y para mantener los servicios locales de salud disponibles.

«Conformamos un equipo de trabajo, algunos aportando personal, otros aportando recursos y así empezamos un programa de conciencia . Ya dimos el primer paso para la unión interinstitucional y así ir acercándonos con información a los centros de población», añadió Córdoba.

De momento, para el Comité Municipal de Emergencias estas acciones deberían bastar para frenar los contagios a corto plazo. En primera instancia, es primordial que la población entienda que debe cumplir protocolos y evitar aglomeraciones, fiestas o reuniones.

Para la otra semana, la alcaldía sostendrá un encuentro similar al de este miércoles, pero con empresarios agrícolas de todo el cantón para retomar y revisar los protocolos activados por las autoridades nacionales y que lidera el MAG.