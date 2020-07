Tome en cuenta que, a partir de este lunes, funcionarios del INEC, debidamente identificados pueden tocar a la puerta de sus casa.



La institución inició con la Encuesta Nacional de Hogares 2020 y concluye el 7 de agosto.



Participan 161 funcionarios para obtener información en 13 440 viviendas distribuidas en 1 120 Unidades Primarias de Muestreo a lo largo y ancho del territorio nacional.



La ENAHO indaga las condiciones de las viviendas y servicios, al tiempo que averiguará cuáles son las principales características sociodemográficas, nivel educativo, la situación del empleo y aseguramiento, así como los ingresos en los hogares, lo cual permitirá dar cuenta de los niveles de la pobreza y desigualdad en los que se encuentra el país.



Este año los temas que investigará la ENAHO 2020 son relevantes para conocer las condiciones de vida de los hogares en época de pandemia, en la cual la población atraviesa una circunstancia atípica que implica un impacto social y económico que se debe conocer mediante la encuesta.



Este año contempla dos módulos especiales. El primero es sobre los servicios de cuido, el cual busca ampliar el conocimiento sobre la oferta de servicios brindados a la niñez del país y el perfil de los hogares que los utilizan; con este estudio se conocerán las necesidades, barreras u obstáculos que tiene la población para recibir esta asistencia de manera efectiva.



Por otra parte, investigará un módulo sobre inseguridad alimentaria, el cual responde a la necesidad de tener una medición del hambre desde la dimensión de acceso, asimismo, mide la gravedad de la inseguridad alimentaria basándose en las respuestas de los hogares a preguntas sobre las limitaciones que pueden tener para obtener alimentos suficientes.



Adicionalmente, como un esfuerzo por conocer la situación actual de los hogares durante la pandemia, se incluyen preguntas sobre el COVID-19 que permitan explicar el posible impacto en los principales indicadores de la Enaho 2020.



Esta encuesta multipropósito es fundamental para el país, es por ello, que el INEC realiza un esfuerzo con el fin de que la ciudadanía conozca la realidad nacional, especialmente en estos momentos de pandemia. Esto posibilita contar con elementos sobre los resultados de las políticas y programas para demandar acciones a la institucionalidad, que beneficien a las comunidades en aras de mejorar sus condiciones y su calidad de vida.



PROTOCOLO SANITARIO



Bajo el acatamiento de las disposiciones sanitarias más recientes, no se realizará recolección de datos visitando viviendas en las zonas de alerta naranja.



Sin embargo, por la naturaleza de las funciones, el trabajo de campo presencial es necesario para obtener la información en aquellos hogares en los que no se tiene número telefónico, aunque por la crisis, se toman estrictos cuidados apegados a un protocolo avalado por el Ministerio de Salud, para la protección tanto del personal entrevistador como de los informantes.



Es así como todos los equipos de trabajo aplicarán medidas como:

Distanciamiento social de 1,80 metros.Protección facial mediante uso de mascarillasCuentan con un kit de higiene personal que incluye químicos para la desinfección de la piel y de las superficies y los vehículos.Se evitará entregar papelería física.Las entrevistas se harán en espacios abiertos, sin ingresar al interior de las viviendas. Además, se revisará diariamente las instrucciones sanitarias emitidas por las autoridades y se mantendrá una estricta supervisión en campo, para que todos los equipos de trabajo actúen con rigurosidad; también el INEC permanecerá alerta para tomar disposiciones de protección en caso que surjan nuevas directrices de salud, las cuales serán de cumplimiento inmediato.



CONFIDENCIALIDAD



El INEC mediante la Ley 9694, siempre velará por aplicar el principio de confidencialidad y bajo ninguna circunstancia, se expondrá la información personal y se garantiza que la encuesta tiene propósitos estadísticos, por lo que no se indaga a la población con fines fiscales, judiciales, ni de otra índole no estadística.



Conviene indicar que el personal de campo, portará un gafete de identificación, e indumentaria con el logotipo del INEC.



Igualmente, pone a disposición del público el sitio www.inec.cr para que en caso de dudas verifiquen la autenticidad de la persona que le visita o le llama por teléfono, siempre desde números totalmente identificables, específicamente en el módulo de verificación del personal de campo. Tras digitar el número de cédula, las personas pueden corroborar la identidad de quienes se reportan como personal del INEC.



El horario de visita o de llamadas telefónicas a los hogares es de lunes a sábado en franja horaria que va desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.



Su costo es de aproximadamente ₡36 000 por hogar, suma que incluye todas las etapas previas (planificación y diseño), durante y posteriores al operativo de campo (procesamiento y análisis), por lo que se hace un llamado especial a la población para que colaboren con el personal entrevistador y atiendan sus consultas, dada la importancia que tienen las estadísticas que se derivan de esta investigación.



Los principales resultados de esta encuesta, se divulgarán en octubre de 2020, lo que denota un compromiso del INEC por devolverlos oportunamente al país.



Para atención de consultas se habilitaron los siguientes números telefónicos 2253-1903 / 2253-1912 / 2257-1112. También pueden contactarse mediante los correos electrónicos: informacion@inec.go.cr o encuestadehogares@inec.go.cr