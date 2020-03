-Publicidad-

«Eran como las 8:30 de la noche, venía saliendo del entrenamiento, muy concentrado en el celular pero noté que alguien venía detrás mio más no le tomé importancia, más adelante ya tenía otra persona más al frente y otro al medio. Guardé el teléfono, y seguí caminando con la cabeza agachada esperando algún movimiento, logré ver que uno de ellos tenía un cuchillo en la mano. El del frente se me acercó y me pidió que le diera todo, lo que hice fue lanzarme contra él, lo boté a como pude, los otros 2 se me vinieron encima pero logré salir corriendo, aún así lograron hacerme un raspón con el cuchillo por todo el estómago hasta la cara, por la adrenalina seguí corriendo a como pude hasta llegar a mi casa muy asustado porque uno de ellos me siguió por algunos metros más y pensé que iba a llegar hasta mi casa».

Este es el relato de un joven sancarleño, quien prefiere mantenerse en anonimato y que por tercera vez en menos de 22 días, estuvo en peligro tras sufrir un intento de asalto en las cercanías de la Ciudad Deportiva, en Barrio el Jardín en Ciudad Quesada.

Al salir del entrenamiento, en la cancha de basquetball del complejo deportivo, el pasado 24 de febrero, tuvo que enfrentarse a 3 sujetos que intentaron sustraerle todo lo que portaba, a como pudo golpeó a uno de ellos y corrió hasta llegar a refugiarse en su casa.

Lo vivido por él, levantó la preocupación de los regidores Allan Solís y Nelson Ugalde quienes este lunes presentaron una moción para gestionar una coordinación inmediata con Fuerza Pública y el Comité Cantonal de Deportes.

«Dichosamente lo de este muchacho no pasó a más, lo que queremos es que en conjunto con las autoridades se pueda aumentar el patrullaje por esta zona porque ya es muy preocupante que las personas sientan temor de transitar por este sector», explicó Solís.

A la solicitud de los ediles, también se sumaron las regidoras Mirna Villalobos y Rosario Saborío quienes también pidieron solicitar a Coopelesca una mejoría en la iluminación del sector que va desde el edificio de Desarrollo Social del Municipio hasta la entrada principal de la Ciudad Deportiva.

«Yo soy usuaria de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, ahí en altas horas de la noche da miedo caminar. El tema de la iluminación es preocupante y no solo ahí, también todo Ciudad Quesada», señaló Villaobos.

Los regidores además, incluyeron a la moción, el Barrio Maracaná y Barrio San Martín (Trayecto Colono – Parada de Buses hacia Aguas Zarcas) y el sector de la Universidad de San José.