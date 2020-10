13 pequeños, medianos y grandes productores agremiados a la Cámara de Piñeros Unidos revelaron que las pérdidas a causa de los bloqueos en la Zona Norte, suman el medio millón de dólares.

En total, los movimientos mantienen sin salida 5 millones de piñas en 500 contenedores.

La fruta está fresca, en planta y en campo.

La Cámara insiste en que como sector, apoyan el movimiento y repudian la idea de más impuestos para todos pero, no comparten la forma de manifestar la oposición pues frena la economía.

“Son contenedores que están perdidos o por perderse, y es un impacto al a economía de esta zona donde tenemos 16 mil empleos directos que están en riesgo. Calculamos que, después del lunes vamos a tener una afectación en 2 mil empleos directos diarios en todo el sector por culpa de esto”, dijo Wilberth Gómez, de la Cámara.

Durante este sábado, se mantiene el cierre en el cruce de Altamira y en Sarapiquí lo que impide la salida de mucha fruta hacia los puertos en Limón.

El sector es insistente en su oposición a más impuesto y en su firmeza al decirle al gobierno que no está de acuerdo con más cargas pero, pide que abran las vías para continuar con la producción.

“Creemos que hay otros caminos que no son solo los impuestos pero no estamos a favor de lo que se hace por que estamos lastimando al sector productivo y ojalá me escuche la gente de Rescate Nacional, el Gobierno, todos los actores y se pongan a pensar que no podemos seguir siendo niños malcriados y demostrar quién tiene más poder, se que Costa Rica es importante pero de nada vale tenerla muerta. Con el garrote no se arregla nada, se arregla pensando”, concluyó Gómez.