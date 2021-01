Campaña política empieza a hacer mella en el Concejo Municipal

La campaña política con miras a 22 empezó a hacer mella en el Concejo Municipal. Las sugestiones de aspiraciones políticas de algunos regidores más el reclamo de otros.

El detonante fue la visita del Ministro de Obras Públicas y Transportes durante el viernes anterior y a la que acompañaron solo la regidora Diana Corrales y el diputado Luis Ramón Carranza, ambos del PAC.

Esto, pese a que fue una comisión municipal la que gestionó la gira con el fin de avanzar en el proyecto que pretende construir una rotonda en el cruce de Muelle.

Dicha gira, fue parte de uno de los informes de comisión de la regidora Corrales que no fue de recibo por la oposición.

«A mi no me parece ese nombramiento suyo y lo que sucedió, aquí hay una comisión para la rotonda de Muelle, usted conocía de eso, pudo perfectamente habernos invitado, y no es para figurar nosotros es para que esté la representación que corresponde, la representación de la Municipalidad y así no fue lo que decidimos cuando dijimos que íbamos a guardar las banderas para trabajar por el bien de San Carlos», reclamó el regidor Luis Fernando Solís del PUSC.

En el PLN también hubo reclamos, en este caso por que también hubo gestiones por parte de los oficialistas para avanzar con el Centro de Valor Agregado en Santa Clara con una nueva reunión el miércoles.

«Lo mínimo es que no se nos comunique, doña Diana estoy también en la comisión del Centro de Valor Agregado y Santa Clara es una comunidad de mi distrito y nosotros no hemos sido comunicados de esas reuniones tan importantes, estoy acostumbrada a trabajar en equipo y me parece que esta no es la mejor forma», dijo Xinia Gamboa, sindica de Florencia.

Los ánimos se caldearon aún más con la intervención del alcalde municipal, Alfredo Córdoba quien hasta incluyó en sus alegatos al regidor de Progreser, Pablo Rodríguez.

«Mire señores regidores, con todo el respeto del mundo, a ustedes los van a enterrar en cajita blanca. El PAC no va a cambiar, imagínense que la señora regidora Diana Corrales, me ha criticado por que yo improviso, dice que le avisaron muy rápido de la reunión y no lo vota, vota en contra del presupuesto… Solo ustedes se la creen, le creen a Pablo Rodríguez y a Diana que hay que trabajar por el cantón, mire señores regidores, yo no puedo caer en juegos y oigan lo que les voy a informar, venía el Presidente a inaugurar proyectos municipales sin la participación del Concejo y la administración municipal», manifestó Córdoba.

Reacciones

20 minutos después, la regidora Corrales amplió en su reacción sobre las críticas de sus compañeros.

«La reunión no la hice yo, la hizo Ramón Carranza y ustedes podrán tener los comentarios que quieran, yo fui invitada como coordinadora de la Comisión de Obra Pública y la reunión era con el Ministro de Obras Públicas e íbamos a ver varias obras. Era muy poca gente por el tema de la pandemia y para este tipo de reuniones que más bien son virtuales, era muy bien de esta forma y más bien yo por eso los traigo aquí, públicamente», dijo.

Pese a que la regidora es una de las personas que suena para aspirar a una diputación, algo que incluso confirmó el diputado Carranza a este medio. Durante su tiempo, dijo que le extraña.

También, reaccionó el regidor Rodríguez.

«Debo hacer una aclaración, don Alfredo, evidentemente una democracia se maneja por mayorías y por supuesto hay opiniones y para eso hay votaciones aquí es clarísimo que el PLN tienen mayoría en el concejo y también es cierto que los proyectos cuando son de interés general, tienen mucha aceptación de la población, por que a la población justamente lo que nos les gusta es esto, estar en estos pleitos», apuntó el regidor.

Al final y pese a toda la situación, el Concejo aprobó el informe de la diputada Corrales sobre la gira con el Ministro del MOPT.