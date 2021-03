¡Casa Viva! Abrirle el corazón y las puertas del hogar a niños con condición de abuso

«Un solo hogar que decida abrir sus puertas para recibir un niño de estos, está salvando una vida, una vida que pudo ser acabada por los padres, los padrastros o cualquier persona y cuando usted hace esto desinteresadamente lo que ellos le devuelven a uno mil veces más de lo que uno les da. Es una experiencia hermosa, todos los acogimientos son diferentes y es una bendición».

Este, es el testimonio de Adriana Barboza una sancarleña que en 3 ocasiones más que las puertas de su casa, abrió las puertas de su corazón y el de toda su familia.

Ella es parte de Casa Viva un proyecto de hogares de acogimiento temporal para niños víctimas de todo tipo de abuso en el cantón.

No es un proyecto religioso pero, es una iniciativa de la Iglesia Vida Abundante que gestionó lo necesario para que San Carlos fuera el primer cantón fuera de San José en abrirlo.

«Es una ONG que funciona avalada por el PANI. Todos los niños son separados de sus hogares por diferentes motivos por el PANI y cuando estas situaciones tan tristes ocurren la respuesta son los albergues o esta modalidad que gusta más por que es menos doloroso, que son los hogares de acogimiento», explicó Karla Herrera, coordinadora del Ministerio a cargo del proyecto.

Casa Viva funciona en San Carlos desde hace 3 años. Tiene una oficina física en barrio Los Ángeles en Ciudad Quesada con dos psicólogas a tiempo completo que son las que se encargan de las capacitaciones a las familias interesadas en formar parte y también, de la asignación de los pequeños.

«Cuando estábamos en las capacitaciones ya nosotros empezamos a sentirnos tocados, lo que usted escucha y cuando le explican cómo se pueden estar sintiendo estos niños después de todo lo que han pasado y lo que usted puede ofrecerles, uno empieza a sentir el corazón apretado», contó Barboza.

Y es que, las situaciones de violencia no distinguen edad y es por eso que niños hasta recién nacidos, de solo horas de vida deben buscar un nuevo hogar por distintas razones.

Antes de recibirlos en casa, la familias deben recibir una capacitación centrada en distintas áreas y así valoran si son aptas.

«Estos niños están en esas familias mientras se resuelve la situación legal que puede durar días, semanas, meses o inclusive años y hay familias que funcionan como familias compañeras que ayudan a las de acogimiento», agregó Herrera.

Triste Realidad

San Carlos es uno de los cantones con el índice más alto de agresión infantil. Datos del PANI demuestran que hasta 250 niños, en promedio, son agredidos cada mes en nuestro cantón.

Casa Viva requiere de 900 familias de acogimiento para poder atender a toda la población ante la saturación de los albergues que hay.

«Esa es la cantidad de expedientes SOS en el PANI y de niños que están con diferentes situaciones», dijo Herrrera.

La mayoría de los niños que requieren ayuda, son bebés.

La Iglesia Vida Abundante, inició una campaña para tocar el corazón de las familias sancarleñas y que abran las puertas de sus hogares a estos niños.

Califican las familias que cumplan con el proceso establecido que consiste en capacitaciones. Es un proceso de amor.

Las personas interesadas pueden escribir un mensaje por WhatsApp al número 8431 7474 con su nombre y teléfono para anotarlas e incluirlas en la próxima capacitación que es en abril.

Experiencia

En tres ocasiones, el hogar de doña Adriana Barboza recibió a uno de estos pequeños.

En este momento, tienen desde hace un año y 9 meses a una pequeña a quien recibieron desde que nació.

Con ellos aprendió a caminar, a hablar y hasta celebró su primer cumpleaños. La pequeña está a la espera de que se resuelva su situación para ser entregada en adopción y con ello llega la despedida de la familia.

«La gente se me acerca y me dicen que no podrían hacer una cosa como estas porque no podrían con el dolor de entregar al niño de vuelta y digo que sin el apoyo de las psicólogas de Casa Viva esto sería imposible por que como personas hay apegos y sentimientos de por medio pero siempre nos están ayudando en el duelo y a validar nuestros sentimiento», contó.

Todas sus experiencias fueron distintas. Llenas de sonrisas, alegrías, amor y hasta lágrimas.

«Hay cosas que uno no espera y no sabe como manejar y de ahí es importante el apoyo y en el momento que pasa algo las psicólogas nos dan asistencia», agregó.

La ONG ayuda con buscar prendas de vestir pues la mayoría de niños llegan solo con la ropa que andan puesta. Además, genera una asistencia económica de forma simbólica.

Justo para mantener estas operaciones y la asistencia profesional en San Carlos en mayo, inician algunas actividades sociales con música en vivo para recaudar fondos.