3 semanas después, la Comisión Nacional de Emergencias levantó la Alerta Naranja para algunos puntos específicos de La Fortuna.

El anuncio, lo hizo Alexander Solís, Presidente de la entidad durante la conferencia de prensa de este viernes.

Las comunidades que pasan a Alerta Amarilla son:

La Fortuna centro, Zeta Trece, Barrio Manolo, Barrio Pilo, Barrio Pastoral, Barrio Olivo, Barrio Dora, Barrio La Guaria, Sector de Catarata, Jaurí I y II, La Palma y Tabacón.

Siguen en Alerta Naranja:

Tres Esquinas, Los Ángeles, SonaFluca, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge y Santa Cecilia.

Además, a nivel regional las autoridades anunciaron que también pasan a alerta amarilla: Aguas Claras, Dos Ríos y Bijagua en Upala; y El Castillo en Peñas Blancas de San Ramón.

Estas, fueron las variaciones anunciadas para la Zona Norte.

Lo demás, queda tal y como está hasta este viernes:

En San Carlos el área sureste del distrito de La Fortuna y los poblados de La Vega de Florencia y el Asentamiento Bonanza, también en Florencia. El resto del cantón está bajo alerta amarilla.

En Los Chiles solo el distrito central Los Chiles está bajo alerta naranja. El resto del cantón está bajo alerta amarilla.

En Upala siguen San José, Yolillal, Canalete, Upala, Delicias.

En Guatuso solo el distrito de San Rafael está bajo alerta naranja. El resto del cantón está en alerta amarilla.

En San Ramón solo el distrito de Peñas Blancas está bajo alerta naranja a excepción El Castillo. El resto del cantón está en alerta amarilla.

¿Cuáles distritos o cantones SOLO TIENEN restricción vehicular diferenciada?

Estos lugares están bajo alerta amarilla pero, por su ubicación geográfica, NO por cantidad de casos, aplica la restricción vehicular diferenciada y es erróneo confundirlos con los de la alerta naranja.

Esta restricción diferenciada aplica así:

SAN CARLOS:

Aguas Zarcas: Aplica la restricción vehicular desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente.

Venecia: Solo restricción vehicular desde las 5 p.m. a 5 a.m.

Pocosol: Restricción vehicular de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

Pital: Restricción vehicular de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

Cutris: Restricción vehicular de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

Los establecimientos comerciales pueden operar con el horario normal habilitado por el Ministerio de Salud.

GUATUSO:

Aplica restricción vehicular diferenciada para todo el cantón desde las 5 de la tarde hasta la 5 de la mañana.

Los establecimientos comerciales pueden operar con el horario normal habilitado por el Ministerio de Salud.

RÍO CUARTO

Aplica restricción vehicular diferenciada para todo el cantón desde las 5 de la tarde hasta la 5 de la mañana.

Los establecimientos comerciales pueden operar con el horario normal habilitado por el Ministerio de Salud.

SARAPIQUÍ

La restricción vehicular aplica específicamente los distritos de Llanuras del Gaspar y Cureña, en horario de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

¿Cuáles son las medidas que aplican en las zonas DONDE NO HAY alerta naranja ni restricción vehicular diferenciada?

Estas zonas están bajo alerta amarilla.

Son todas las que No está incluidas en las medidas antes descritas.

Para ello, la restricción vehicular aplica de lunes a viernes de 10 de la noche a 5 de la mañana del siguiente día y los sábados y domingos de 7 de la noche a 5 de la mañana por placas pares e impares.

Los permisos sanitarios para comercios aplican bajo lo permitido en la fase dos de la apertura.