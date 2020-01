Comisión legislativa que investiga «Estafa PAC», llamaría a comparecer a candidato a alcalde

Desde julio anterior, una Comisión Legislativa investiga la llamada «Estafa PAC». Los diputados investigan los dineros reportados por el partido para las campañas 2002, 2006 y 2010.

Gustavo Viales, Presidente de dicha comisión confirmó a SCD que aún no terminan los llamados a comparecer de personas que están bajo investigación, dentro de la comisión, por la supuesta firma de contratos falsos para luego cobrar bonos.

En abril del año anterior, la Sala Tercera dejó en firme la condena penal contra Maynor Sterling Araya, extesorero del Partido Acción Ciudadana y Manuel Antonio Bolaños Murillo, exfuncionario de ese partido, por estafa al Estado durante la campaña electoral de 2010.

Viales confirmó a este medio que, no descartan llamar al candidato a alcalde Ricardo Rodríguez a quien ellos investigan por, supuestamente firmar un contrato por 5 millones de colones en 2010.

«La comisión con insumos de la Fiscalía y el TSE trata de investigar los contratos que utilizó el PAC en esas campañas para justificar gastos y sustraer recursos del estado. En esa lista de contratos, nos encontramos que en 2010 en señor Ricardo firma uno y en este caso, según lo que hemos investigado don Ricardo quiso donar sus servicios pero cobró», explicó el presidente de la comisión.

El contrato, del que SCD tiene copia por ser un documento público, establece la contratación de servicios especiales entre el PAC y Rodríguez.

El pago por esos servicios fue de 5 millones de colones según la liquidación ante el TSE y el recibo de los bonos de los que este medio, también tiene copia.

Los servicios contratados fueron del 1 de mayo de 2009 al 28 de febrero de 2010 bajo el concepto de: Gerente Cantonal de Campaña. Justo para ese año, Rodríguez lideró una coalición política por la que también aspiró a la alcaldía.

«Todos figuran como personas que se prestaron a esto, la investigación está bastante avanzada y aún tenemos espacio para llamar a comparecer», añadió Viales.

Lo que el contrato deja claro es que los servicios negociados eran laborales por que incluso habla que no habrá horarios fijos y habla hasta de presentación de informes sobre lo actuado.

El pago de los bonos fue efectivo el 9 de marzo de 2010 según la copia del recibo firmado por el entonces tesorero del partido, Maynor Sterling y el propio Rodríguez.

Reacción de Rodríguez

SCD conversó con el candidato Rodríguez sobre su supuesta participación en ese proceso y sobre la investigación que llevan adelante los diputados de la comisión especial.

De entrada negó que él hubiese firmado un contrato por servicios especiales y adujo que se trató de un préstamo al partido

«De ninguna manera, de eso estoy absolutamente seguro por que a mi me llegaron a decir y yo dije: jamás. Esos son contratos de las platas que entraron legalmente y estoy absolutamente seguro que la plata que yo pude prestar jamás fue con esos contratos. Yo dije, jamás y lo tengo clarísimo nunca lo haría y tendrían que probármelo», dijo.

Explicó que él sí prestó dinero por bonos por los 5 millones aunque no recuerda en qué fecha.

«Probablemente en algún momento yo hice el préstamo con bonos, en diferentes, pero que yo firmara contratos falsos de esos que están acusando al PAC, jamás».

¿Y cómo justificamos que usted sea parte de la investigación que tiene la comisión?

«Yo no soy parte de la investigación, yo no soy parte»

Me lo confirmó el presidente de la comisión

«Por que seguro metieron a todos los que en esa época hicieron los préstamos. Lo que están investigando no es quien prestó, si no quién se prestó para dar firmas falsas, si no a mi ya me hubieran llamado, deme un citatorio, démelo»

Dice el presidente de la comisión que no descartan llamarlo a usted a comparecer

«Pero esas son puras suposiciones Marcela, a mi y lo voy a decir: por qué no han sacado esto antes y en esta época le digo, quien me acuse tiene que verse en los tribunales por que jamás, jamás, haría yo una cosa de esas, jamás. Otra cosa es que usted preste como lo hizo un montón de gente, familias enteras en San Carlos. Si tienen una acusación penal muéstrela y si me voy a defender por que si alguien me acusa de algo me difama por que esa plata es legal».

¿El contrato fue por 5 millones?

«Esos son los bonos que son totalmente legales, es legal»

¿Fue en 2010 cuando usted fue candidato?

«Yo no me puedo recordar eso pero entre todos poníamos, de diferentes lugares, nunca un contrato falso. ¿Por qué sacan ahora esto, si yo hubiera hecho algo no me hubiera metido en este enredo y lo hice por que no tengo nada que temer, nunca, nunca me prestaré para eso»

¿Iría a comparecer?

«Que la comisión lo ponga por escrito, si no lo ponen por escrito entonces no hay nada, que me llamen por escrito. Eso es un bono, no tiene nada que ver pero no me preocupa, ni me preocupa pero esto no puede ser».

Rodríguez insistió una y otra vez en que el contrato nunca fue por servicios y que se trató de un préstamo al partido que luego recuperó en bonos.

Gustavo Viales, presidente de la comisión, indicó que esperarán que pase el proceso electoral para coordinar el llamado al candidato sancarleño, según dijo, para no politizar el proceso.

