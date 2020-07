La administración municipal solicitó este lunes la aprobación del borrador de convenio público-privado para el «transporte y colocación de material para la atención y mantenimiento de la red vial cantonal de San Carlos».

Este convenio pretende que el ayuntamiento repare algunos caminos en rutas fronterizas con el aporte de 60 millones de colones, del empresario Rodrigo García Brenes en el Concho y otras comunidades de Pocosol.

El ayuntamiento, aportaría otros 60 millones de colones para las obras en vías municipales.

En la votación para la dispensa de trámite, el bloque de oposición, excepto el PUSC, votó negativo con el fin de que el documento fuera enviado a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis; sin embargo, el oficialismo es mayoría y con apoyo del voto socialcristiano, el convenio entró en discusión y posteriormente fue aprobado.

Parte de los alegatos de la oposición es que, según ellos, no conocían el convenio y tampoco les fue enviado con anticipación.

«Por mi formación, nunca firmo y nunca voto por algo que no he leído. El convenio no nos llegó a nosotros a tiempo, es más no lo tengo, no le puedo hacer consultas de fondo a don Alfredo (Córdoba), más bien, pienso que si hubiese llegado a tiempo hoy podríamos votar a favor porque sí estoy de acuerdo en el convenio, es la forma en que San Carlos salga adelante, pero tiene que ser convenios que hayamos conocido», señaló Isabel Rodríguez, regidora de Progreser.

La bancada liberacionista basó su discusión en que las comunidades fronterizas no pueden esperar más y necesitan que estos caminos sean intervenidos en la mayor brevedad posible.

«Estamos en tiempos difíciles donde debemos aprovechar estos apoyos, es importante que avancemos con esto lo más pronto posible, siempre en la línea del orden y la transparencia, pero que no atrasemos algo que va a venir a beneficiar al pueblo», expresó Ashley Brenes, regidora verdiblanca.

Votación Final: 6 a 3. (Concejo autoriza a la administración a firmar el convenio con el empresario privado)

Voto a favor: Juan Diego González (PLN), Yuseth Bolaños (PLN), Ashley Brenes (PLN), Fernando Porras (PLN), Alexander Vargas (PLN) y Luis Fernando Solís (PUSC)

Voto en contra: Vanessa Ugalde (PGS), Isabel Rodríguez (PGS), Diana Corrales (PAC).

Mociones

Moción: Solicitar al presidente de la República Carlos Alvarado, al Ministro de Salud Daniel Salas, al señor Alexander Solís presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, la revaloración de la alerta naranja dada el 07 de junio del 2020 a la zona sureste del distrito de La Fortuna, así como revisar la situación de las otras zonas naranja dadas en el cantón.



Solicitar claridad respecto a los parámetros utilizados para declarar zonas en alerta naranja, ya que el desconocimiento actual provoca incertidumbre y desarticulación en el sector comercial, agrícola, en los hogares y a nosotros como autoridad local.



Presentada por: Keilor Chavarría (PLN)

Votación: Aprobada unánime para trasladarse a la Comisión de Salud.

Moción completa: https://bit.ly/2OJhYqf

Moción: Solicitar a los diputados de la república el apoyo para la aprobación del proyecto 21.929 que consiste en el préstamo por $295 millones de dólares para terminar el tramo central y la punta sur de la nueva carretera a San Carlos.

Presentada por: Luis Fernando Solís (PUSC)

Votación: Aprobada unánime.

Moción completa: