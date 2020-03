El coronavirus en Costa Rica es una realidad, entonces debemos poner de nuestra parte para evitar la propagación y ser afectados.

Como se dice y se repite mucho, un buen lavado de manos es primordial, pero también podría ayudar un buen sistema inmunológico.

Para aumentarlo es importante dormir bien, consumir una variedad de vitaminas y minerales, pero específicamente antioxidantes.

Los alimentos que nos pueden fortalecer el sistema inmune son: naranja, limón, toronja, mandarina, chile dulce, brócoli, tomate, espinaca, papaya, kiwi, arándanos, mora, kale, frutos secos como las almendras, jengibre. etc.

También nos beneficiará el consumo de probióticos, como chucrut, kefir, kombucha. Eso sí, es importante recalcar que un alimento por sí solo no los protegerá. es una alimentación saludable la que traerá beneficios.

El ejercicio no es necesario dejarlo, eso sí, no se deben dejar de lado las medidas de higiene para evitar contagios, pero lo pueden mantener.

En general los que tienen mayores riesgos son adultos mayores, personas que tengan un sistema inmune bajo y personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como presión alta, diabetes, etc; Estos últimos, con un estilo de vida saludable pueden mejorar estas enfermedades y no solo prevenir en este caso el Coronavirus, si no también muchas otras enfermedades.