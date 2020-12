Pese a oposición de la administración, empleados municipales sí tendrán aumento salarial en 2020

Al inicio de la pandemia, el propio alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba anunció que la suspensión de los aumentos salariales a funcionarios municipales durante 2020, era una de sus propuestas para mitigar la crisis.

Sin embargo, esta propuesta quedó derribada por una mera legalidad en el decreto N° 42286-MTSS-H-MIDEPLAN, emitido por el Gobierno en marzo anterior.

El Concejo Municipal acordó la aprobación del aumento tras conocer que de no hacerlo ahora, la administración deberá aplicarlo en el futuro y de manera retroactiva.

Esto, pese a la férrea oposición e insistente negativa del alcalde Alfredo Córdoba y los propios regidores quienes señalaron que no es el mejor momento para aplicar la medida.

“Yo no estoy a favor de ese aumento, no estoy de acuerdo y se lo dije al personal que estoy en contra. Lo que pasa es que el decreto fue mal planteado por el Gobierno Central, ellos pusieron que se ‘suspende’ y no se ‘elimina’, y esa palabra la Procuraduría dice que no es eliminar y por lo tanto es obligatorio pagarlo”, explicó Córdoba.

La asesora legal del Concejo, Alejandra Bustamante, señaló que “de no pagarse este año el aumento y hacerlo el próximo, se estarían pagando montos de 2020 con recursos de 2021, situación que no es la ideal”.

A pesar manifestar su posición en contra, los regidores aprobaron la medida que corresponde a un aumento que ronda los 50 millones de colones anuales y se distribuye entre los 400 funcionarios del ayuntamiento.

“El problema se dio con la redacción del decreto por parte del ejecutivo, ya nosotros habíamos acordado no aprobar el aumento, sin embargo, el sindicato apeló y la parte legal les dio la razón por lo que procedimos con la aprobación”, explicó Juan Diego González, presidente municipal.

Luis Fernando Solís, regidor del PUSC, indicó que lo más prudente es pagar el aumento con los recursos que están disponibles.

“No tenemos opción y es importante que se pague con los recursos que hay porque no sabemos el año 2021 como se va a comportar y así evitar llevarnos sorpresas que no nos permita solventar algo que podemos hacer ahora”, dijo.

Este aumento también fue congelado en marzo anterior tras un acuerdo entre la alcaldía y el sindicato, como una medida de contención ante la crisis económica.

El incremento no aplica para funcionarios cuyo salario sea igual o superior a cuatro millones de colones

La votación fue aprobada por unanimidad.