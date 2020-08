Tras 3 semanas sin transmisiones del Concejo Municipal y con el compromiso asumido por la administración del ayuntamiento ante una nota publicada por SCD, este lunes la ciudadanía y la prensa local tuvieron acceso a los temas de discusión que abordan los regidores en las sesiones.

Una vez más, el tema que acaparó casi la totalidad de la sesión fue el polémico convenio entre la Municipalidad de San Carlos y el empresario privado Rodrigo García Brenes, que atenderá la reparación de 9 caminos en comunidades fronterizas de Pocosol.

El convenio fue aprobado el pasado 20 de julio con una votación de 6 a 3, tras una solicitud del alcalde para que se aprobara sin dispensa de trámite. En ese momento la oposición alegó que no conocían del documento ya que, según señalaron, nunca se les entregó, por lo que su voto fue negativo.

En esta ocasión, el departamento legal del municipio, por medio de la Lic. Gabriela González, expuso el porqué el convenio cumple con todos los requisitos necesarios y amparados en la legalidad. (Ver convenio: https://sancarlos.digital/convenio)

Por momento, el tema calentó las discusiones tras conocer este informe.

La abogada detalló una explicación por cada cláusula del convenio, esto tras una solicitud de la fracción de Progreser para que la administración hiciera una serie de revisiones y mejoras al documento antes de su ejecución.

«Estamos ante un convenio de donación, puro y simple. Voluntario y a título gratuito, la contraloría dice que no están sujetos a la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. No hay un aprovisionamiento de bienes, no estamos pagando, no estamos contratando, estamos recibiendo una donación», explicó González.

Vanessa Ugalde, regidora de Progreser, señaló no estar de acuerdo con la explicación presentada por González, pues asegura que para ella, si hace falta información en el convenio.

«Yo creo ya todos aprendimos de esto, si no se tiene esa premura de haber leído algo, yo creo que usted (Lic. Gabriela González) es una excelente abogada y no recomendaría a alguien que vote algo que no conoce», puntualizó Pablo Rodríguez, también de Progreser.

Diana Corrales, del PAC, indicó estar clara con la exposición de la administración, sin embargo, manifestó que enviaría un documento con otras inquietudes relacionadas al convenio.

«Yo quiero reiterar, por tercera vez, que no estaba en contra del convenio si no de la forma en como se nos hizo votar algo que realmente no habíamos leído», expresó.

El oficialismo por su parte celebró que quedara claro los términos del convenio, lo que reafirma, según ellos, los votos a favor fueron en beneficio de las comunidades.

«Me llena de orgullo reconocer a los regidores que votaron a favor en su momento, muchas gracias porque ustedes dieron la frente por la zona fronteriza, ustedes respaldaron la gran necesidad que se vive allá adentro», dijo Evaristo Arce, regidor del PLN.

Álvaro Esquivel, también regidor liberacionista, aludió a la fracción de Progreser por oponerse a la aprobación del proyecto y al PAC por aún tener dudas sobre el mismo.

«Yo no conozco mucho de leyes, pero hoy me quedó claro muchos temas. Yo no sé como Progreser vota en contra un proyecto de estos donde el mismo candidato a alcalde, don Nelson Ugalde, fue a hacer campaña política allá, me duele ver una situación de estas, como usan los caminos para hacer política pero ahora no quieren arreglarlos, me preocupa aún más que la compañera Diana todavía tenga dudas, es como enterrar un muerto y seguir hablando del tema», señaló.

Luis Fernando Solís enfatizó que si alguien tiene dudas, el municipio está en obligación de atenderlas y responder, sin embargo recalcó que si quieren sacar el cantón adelante, deben hacerse cosas consensuadas.

«La situación legal y como pera le compete a la administración, yo voté a favor y 5 días después visité esos pueblos, fui a ver si había votado bien, y pues sí, me encontré con caminos hechos un desastre. Yo si leí el convenio y le pasé a la licenciada las observaciones que tenía y ella las revisó», concluyó Solís.

El alcalde Alfredo Córdoba presentó, verbalmente, 2 convenios más este lunes. La donación de una empresa privada para el asfaltado de un kilómetro en Aguas Zarcas y un convenio para que el ayuntamiento pueda producir energía propia.

El tiempo no alcanzó para conocer mociones.