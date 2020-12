Costa Rica mantiene 3 acuerdos para compra de 6 millones de vacunas contra el Covid

Representantes del Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social y Comisión Nacional de Emergencia recapitularon los avances de nuestro país en el camino a la puesta en marcha de la campaña de vacunación contra el COVID-19.

El Viceministro de Salud, Pedro González indicó que nuestro país, a través la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, y en alianza con otras entidades, avanza en los diferentes aspectos que involucra la planificación para la vacunación.

“Costa Rica está adquiriendo vacunas de alta calidad en términos de seguridad y eficacia, previamente aprobados por agencias regulatorias estrictas del más alto nivel de rigurosidad a nivel mundial” apuntó el jerarca.

El Dr. González recordó que, hasta el momento el Gobierno de la República firmó tres acuerdos para la compra de vacuna: Pfizer-BioNTech (tres millones de dosis), AstraZeneca-Oxford (un millón de dosis) y la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud (dos millones de dosis).

Estos seis millones de dosis, que se adquieren a través de la Comisión Nacional de Emergencias, permitirán proteger a tres millones de personas frente al SARS-CoV-2 (dos dosis por persona).

De acuerdo con los convenios bilaterales, las vacunas empezarán a ingresar al país en el primer trimestre del próximo año. Aún no se cuenta con una fecha exacta del envío de las vacunas al país.

Desde la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología se trabaja sobre los grupos a vacunar, la priorización se está realizando de acuerdo con el riesgo de cada segmento de población, como por ejemplo adultos mayores, personas con factores de riesgo y personal de primera respuesta.

La campaña de vacunación se realizará a través de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El personal de salud valorará los factores de riesgo médico de cada caso para determinar la pertinencia de la vacunación.

Las autoridades sanitarias explicaron que las seis millones de dosis que está adquiriendo el país no llegarán a la vez, por lo que la vacunación será diferida en los diferentes meses a lo largo de todo el año 2021.

A la vez que detallaron que el producto no es indicado para menores de 18 años.

Por su parte, el Ministro de Salud, Daniel Salas aprovechó para desmitificar los rumores que han estado circulando sobre las vacunas contra el COVID-19, reiterando cómo a lo largo de la historia, las vacunas han sido un gran aliado para la salud pública. “Es importante dejar claro que las vacunas no causan esterilidad ni mucho menos autismo, no modifican nuestro ADN y no contienen coronavirus o microchips. Las vacunas permiten que nuestro cuerpo pueda neutralizar el virus. Vacunarnos nos protegerá como individuos y como colectivo. Costa Rica es referente en el mundo por su completo esquema de vacunación y su cultura de comprensión de los beneficios al vacunarse, y estamos seguros que la campaña contra el COVID-19 no será la excepción” enfatizó el jerarca.