Karla Gamboa tiene 35 años de edad, ella es una de las muchas personas que recibió un cese de funciones en la empresa para la que trabaja, producto de la crisis por la pandemia.

La situación económica empezó a dar señales de preocupación por lo que no se quedó de brazos cruzados para sacar adelante a su familia.

«Igual que muchas personas, nosotros también tenemos créditos y cosas que pagar, así que me dije que tenía que pensar en algo que me permitiera tener ingresos porque, aunque llegue una vacuna para el covid, no sé si me van a volver a contratar ya que las empresas van a quedar muy golpeadas por la crisis», relató.

Los consejos de su madre y el apoyo familiar hicieron que Karla no sucumbiera ante la incertidumbre de la crisis.

Con ayuda de un chef inició la práctica para preparar pizzas congeladas, labor que inició con lo que ella llama «prueba y error» y compartiendo los resultados con familiares cercanos hasta que llegar al punto necesario para la venta.

Fue así como nació Craft Pizza, un emprendimiento de pizzas artesanales que inició junto a su cuñada desde hace 2 semanas y a la fecha consiguió vender poco más de 100 pizzas entre los sancarleños.

«Este sería el tercer fin de semana que vamos a vender, nos ha ido muy bien gracias a Dios, mejor de lo que yo esperaba incluso. Las personas han entendido el concepto y algo que me tiene muy feliz es que me vuelven a contactar para que les venda más, eso me hace sentir que el producto es bueno», mencionó Karla.

El producto consiste en que usted puede adquirirlo, meterlo en el congelador de su refrigerador y consumirlo en el momento que lo desee.

Por ahora, disponen de 3 sabores a escoger, jamón, jamón y hongos y pepperoni.

Los pedidos puede hacerlos cualquier día de la semana escribiendo un WhatsApp al número 8938 2236 o por medio de sus redes sociales Craft Pizza en Facebook y Craft Pizza CR en Instagram.

Las entregan las realizan en Ciudad Quesada.