Destituyen a sancarleña de la gerencia general del INDER

Luego de 4 años en sus funciones, la sancarleña Diana Murillo Murillo fue destituida de la gerencia general del INDER.

La información la confirmó la misma funcionaria a SCD mediante un comunicado en el que, además alega un proceso arbitrario en su cese de funciones.

Según la carta recibida por Murillo, la causa del despido fue la pérdida de confianza pero para ella las razones son otras.

«Desde mazo de 2019, denuncie en el Juzgado de Trabajo, al Presidente Ejecutivo del INDER por acoso laboral, debido a que durante varios meses, me solicitó dejar eI puesto, para nombrar a alguien de su confianza. El señor Regidor, me excluyó de las reuniones y actividades que debía atender según mis competencias, también me negó recurso humano de apoyo, y además me desacreditó varias veces minando mi autoridad, e irrespetando la figura de la gerencia», explicó.

Murillo había interpuesto además, denuncias ante la Contraloría General de la República por la supuesta aplicación de una convención colectiva que no estaba vigente. Además denunció supuestas irregularidades en la conducción de sesiones de junta directiva y se había opuesto al presunto nombramiento de una prima del presidente ejecutivo.

Para ella, todo esto habría pesado en su destitución.

Mediante el departamento de prensa de la entidad consultamos sobre el tema y nos indicaron que había un comunicado oficial en el que se publicó el despido de la sancarleña a partir del 15 de enero de 2020.

«Este miércoles 15 de enero, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, en votación unánime y ejerciendo las potestades que le confiere la Ley 9036, en su artículo 24, inciso m), tomó la decisión de cesar de su cargo a la Gerente General de la Institución a partir del día de hoy. Luego de valorar su gestión durante varios meses, se determinó que existe una pérdida de confianza de parte de la Junta Directiva hacia la Gerencia, por motivos relacionados a las funciones inherentes a su cargo y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución», citaron.

Murillo asumió el puesto durante la administración de Luis Guillermo Solís Rivera pero desde el año anterior empezó con las denuncias que aún siguen sin resolverse.