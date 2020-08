Las intenciones por revivir la posibilidad de construir un Centro de Valor Agregado en la Zona Norte chocaron con pared en el plenario legislativo este lunes.

Luego de que la Comisión de Alajuela, dictaminara el proyecto que autoriza al INS la donación de los recursos, estaba listo para aprobación en primer debate este lunes, algo que no ocurrió.

La legisladora Silvia Hernández cuestionó fuertemente el que el INS aporte 1360 millones de colones para la construcción de la obra.

El proyecto consiste en un artículo único para que la entidad pueda disponer de esos recursos para este proyecto, algo en lo que la institución está de acuerdo.

«Lo que San Carlos nunca va a perdonar ni olvidar, es el desastre ambiental, desempleo y desigualdad que ha causado este Gobierno. Nunca dejaré de denunciar las irregularidades aunque al Diputado Ramón Carranza del PAC le moleste. Los Diputados y Diputadas no están en contra del Centro de Valor Agregado de la Zona Norte, lo que se señala es que este Gobierno debe buscar una fuente de financiamiento distinta para hacerlo una realidad, pues para lograr sus promesas se refugia en convertir al INS en la caja chica de este Gobierno», publicó la diputada Hernández.

Y es que justamente, el diputado Ramón Carranza, criticó fuertemente la posición de la legisladora debido a que la obra, es una de las propuestas del sector productivo regional para la reactuvación económica.

«Como que un diputado del Valle Central, que no sabe lo que no sabe lo que a los territorios les cuesta el desarrollo, logra frenar un proyecto y logra que el directorio, presente consultas por que teníamos los votos para avanzar pero, una sola diputada se da el lujo que esto no pueda avanzar y eso no se vale por que la Zona Norte requiere ese Centro de Valor Agregado», dijo Carranza.

Los fondos provienen de las gananacias del INS. En setiembre anterior, se conoció que el INS estaba imposibilitado para donar, directamente esos fondos. Incluso desde 2017 la idea inicial incluyó el aporte del INS, INDER y el TEC.

La Superintendencia General de Seguros negó al INS la posibilidad de dotar de los recursos necesarios para la construcción de este centro.

El dinero iba a estar en manos del CNP para la ejecución del proyecto. De ahí que debe aprobarse una ley para que, esos dineros puedan trasladarse de una entidad a otra y garantizar el proyecto.

La planta tendría las facilidades tecnológicas y la asistencia profesional necesarias para desarrollar nuevos productos y para mejorar las condiciones de productos ya existentes con el fin de aumentar su valor, y se reforzaría con la experiencia de proyectos desarrollados en Canadá y México.

La planta de tecnología de agregación de valor procesaría productos en tres categorías; la primera para frutas,vegetales, cereales (troceados, pulpa, panadería); otra categoría para lácteos(bebidas, quesos, lácteos en general) y la tercera, para carnes (embutidos y enlatados).

El equipamiento estaría a cargo del INDER por otros mil millones de colones y el TEC aportaría la propiedad para la construcción.