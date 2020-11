Dirección Regional de Cen Cinai denuncia que 8.500 niños quedarán sin atención por recorte

8.500 niños de toda la región norte, podrían quedarse sin la asistencia del programa Cen Cinai.

Esto, es lo que denuncia la dirección regional tras la amenaza al recorte presupuestario que, este martes, deciden los diputados por un total de 155.500 millones en todas la entidades estatales.

Esta población corresponde a los niños de comunidades alejadas, como Upala, Los Chiles, Guatuso y Pocosol y Cutris en San Carlos que reciben la visitas de profesionales para seguimientos de sus planes nutricionales.

En esas visitas, funcionarios del Ministerio de Salud, entregan alimentos y leche a las familias beneficiadas.

“Estamos preocupados por que los recortes van, principalmente en combustible, repuestos para vehículos, viáticos, reparaciones y si no hay viáticos el personal no sale, si no hay combustible, los carros no salen y a la mayoría de comunidades llegamos por que tenemos que llevar la leche”, explicó José Ledez, Director Regional del Programa.

La Dirección Nacional, envió una carta a los diputados para pedir que analizaran el recorte para la institución.

Esto, con el fin de que conozcan que al menos 600 comunidades están en la agenda de visitas del programa “Extramuros” que justo, consiste en la visita domiciliar a las los niños en condición de vulnerabilidad.

“Para llegar a esas comunidades tenemos que desplazarnos largas distancias y con condiciones inadecuadas por ejemplo vamos al norte de Pital, Boca Tapada, Boca San Carlos, Cureña, Upala, Guatuso”, comentó Ledezma.

La Asamblea Legislativa dedicará este martes al primer debate del presupuesto ordinario 2021.