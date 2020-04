Esta historia, la dio a conocer la UNED este martes. Se trata de Heisel Marenco Rayo, estudiante de Educación Preescolar de la UNED Los Chiles.

Ella, es vecina de Las Delicias en Los Chiles, zona fronteriza y a pesar de todo mantiene intacto su sueño de graduarse como educadora.

Por sí solas, las condiciones socioeconómicas de este cantón siempre son difíciles pero la situación del COVID-19 agravó más las cosas algo que no es impedimento para ella.

“Aquí es un poco complicado tener oportunidades laborales y de estudio, pero gracias a la UNED es que he logrado continuar con mi carrera y actualmente estoy cursando la Licenciatura en Educación Preescolar. Es por eso, que considero a la UNED como la mejor universidad del país”, comentó Heisel.

Actualmente, vive con su madre y con su hija, y es la responsable de llevar el sustento a su hogar. Trabaja en el CEN-CINAI Los Chiles y tiene como meta, ser directora de algún centro educativo.

“Una de mis metas principales es graduarme como licenciada en Educación Preescolar y luego continuar con la Licenciatura en Administración Educativa, ya que me visualizo como directora de alguna escuela”, agregó.

Sus primeros pasos en la UNED fueron un tanto difíciles, ya que experimentó por primera vez la educación a distancia y le tomó algún tiempo adaptarse. “Estudiar en la UNED ha sido un gran reto para mí, pues he tenido que adaptarme al sistema de educación a distancia y ser autodidacta, disciplinada y muy responsable”, explicó.

Camina por varios metros para encontrar señal y cumplir con sus obligaciones universitarias. Cortesía

“Durante este proceso he tenido varias anécdotas, una de ellas, y que ya se ha vuelto común en mi vida como universitaria, es que, debido a que tengo mala señal de internet en casa, he tenido que salir de mi vivienda, caminar varios metros, para así buscar un árbol y subirme a él con la computadora –risas- pues sólo así he logrado entregar tareas y trabajos de la Universidad… Así es como vivo, trato de ser feliz y buscarle siempre alternativas positivas a la vida, y ante situaciones complicadas como lo que vivimos en este tiempo, siento que lo importante es buscar justamente esas alternativas que nos brinden otro panorama”, contó Heisel.

Para ella, vivir cerca de la frontera con Nicaragua es tener una perspectiva de vida distinta a la de las personas que viven en las ciudades, ya que en esta zona se valora mucho a la naturaleza, los campos y a la vida silvestre, “vivir en Los Chiles es muy bonito, ya que es muy tranquilo y hay mucho campo; lo que sí es complicado son las oportunidades laborales pues casi no hay y las personas se tienen que acomodar a lo que surja. Es por ello, que me siento muy agradecida con la UNED, porque sé que me abre las puertas a muchas más oportunidades, al igual que mis demás compañeros y eso muy valioso, máxime que es la única universidad que esta en este lugar”.