Pasaron 25 años desde que, Ángel San Casimiro fue nombrado como primer obispo de la Diócesis de Ciudad Quesada. Fue el 25 de julio de 1995 cuando, el Vaticano autorizó e hizo público el nombramiento y apertura de la nueva Catedral para la Zona Norte del país.

Este sábado, la Iglesia Católica de nuestra zona, celebra los 25 años de creación de esta Diócesis que marca un antes y un después para los seguidores de la fe.

Desde entonces, pasaron 3 obispos y decenas de almas tocadas por esos pastores que tuvieron siempre en común el servicio social.

La noticia llegó del Vaticano ese 25 de julio de 1995. A Monseñor Ángel le anunciaron que sería el primer obispo.

«Primero fue el gran susto que me pegué por que jamás uno espera una cosa de esas. Una vez que pasé el susto, después de que el Nuncio me comunicó el nombramiento, pues me puse en manos del Señor y le dije: tu me conoces y sabes que no tengo muchas cualidades pero si me has elegido fue por algo. Le pedí fuerza y sabiduría para que esa nueva Diócesis cumpla con su misión religiosa y social», contó Casimiro a SCD.

Dos meses y medio después, el 7 de octubre de 1995 fue ordenado, oficialmente, como obispo y ese, fue el día en el Carlos Ugalde se llenó de fe. La Zona Norte celebraba con banderitas, pañuelos e ilusión la oficialidad de esperada Diócesis.

Miles de sancarleños y vecinos de toda la Zona Norte acudieron la Eucaristía en la que por primera vez, escucharon las palabras del nuevo obispo.

A partir de ese momento, un pastor caminaba junto a toda la población católica de esta región que antes, era acogida por la Diócesis de Alajuela.

«Fue yo diría un gran acontecimiento eclesial al ver la respuesta del pueblo en mi consagración y recibí cariño, recibí esperanza, ilusión y entonces eso es lo que intenté transmitir. En fin, yo recuerdo ese día como el más bello de los que yo recuerde y como me decían otros obispos, no se ha visto ordenación como esa en Costa Rica», añadió.

12 años despues, luego de luchas sociales, educativas y eclesiásticas, Casimiro dejó San Carlos para asumir como obispo de la Diócesis de Alajuela. Consigo, ya cargaba proyectos, obras y actividades orientadas a la estructuración, organización y consolidación pastoral de la Diócesis en la Zona Norte.

«Me fui muy satisfecho por la respuesta que tuve, no solo de los sacerdotes sino también del cariño del pueblo que uno lo palpaba y claro, me costó mucho salir de San Carlos por que llevaba dentro el: San Carlos mi Linda Tierra», cerró.

Monseñor Ángel Sancasimiro estuvo 12 años como obispo

Monseñor Osvaldo Brenes, En Paz Descanse

El 20 de marzo de 2008, el Papa Benedicto XVI nombró a Osvaldo Brenes como Obispo de Ciudad Quesada para suceder a Monseñor Ángel SanCasimiro y el 24 de mayo fue su ordenación episcopal. Escogió el día de María Auxiliadora para su ordenación

Una Iglesia Catedral abarrotada de fieles le recibió y le acompañó. Ese día, expresó que entre sus prioridades pastorales estarían el Seminario y los seminaristas de esa Iglesia particular, así como las diversas situaciones sociales presentes en ella.

El 11 de febrero de 2013, el II Obispo de la Diócesis de Ciudad Quesada, partió al encuentro con el Padre Eterno, tras luchar contra un cáncer que apagó su vida más no, su legado.

La Diócesis le recuerda por ser un Pastor bueno, cercano, y quien nos mostró que el camino del dolor es también gracia de Dios para nuestra conversión.

Monseñor Osvaldo Brenes murió el 13 de febrero de 2013. La Nación

Monseñor José Manuela Garita, el Pastor de los pobladores de la Zona Norte

Desde hace 6 años, la Diócesis de Ciudad Quesada tiene como pastor a Monseñor Garita.

“Quiero ser padre y pastor, amigo y compañero de camino, cercano y preocupado por cada uno de ustedes: por los sacerdotes de nuestro presbiterio, por las familias, los jóvenes, los inmigrantes, los pobres, los desempleados y olvidados, por todos los que necesitan de la presencia misericordiosa de Dios y del apoyo maternal de la Iglesia”.

Este fue parte del mensaje que el 17 de mayo de 2014, Monseñor José Manuel Garita Herrera, Obispo de Ciudad Quesada, dio a la Iglesia. Ese fue el día de su Ordenación Episcopal.

Desde entonces, mantiene ese mensaje cargado de asistencia social, humanidad y fe.

«Desde que asumí como tercer obispo de Ciudad Quesada, esta experiencia ha sido muy intensa y muy fructuosa en cuanto no solo a la misión propia de un obispo como pastor de una Diócesis sino sobretodo lo que ha significado de contacto de comunidades», dijo SCD.

Hoy, lidera 19 parroquias a lo largo y ancho de 4 cantones de la Zona Norte, cuya sede está en Ciudad Quesada y por eso, la Diócesis lleva ese nombre, el del lugar donde está su sede.

«Esto me ha llevado a tener experiencia de relación no solo con los fieles y sacerdotes sino también con muchas organizaciones de tipo labora, civil, de salud, o sea toda da una amplitud y visión al obispo. Por otro lado, destaco las cartas pastorales sobre la fe, la esperanza, el amor, los jóvenes y entonces eso ha sido también una manera de iluminar y tener contacto», añadió.

A Garita le corresponde asumir la conversión de la Iglesia hacia la comunicación, la tecnología y las nuevas realidad de la Zona Norte. El Covid- 19 les puso a prueba para llegar con ese mensaje masivo de esperanza, algo propio de su misión.

«Cumplir 25 años es una gracia pero, históricamente esto quiere decir que la Diócesis es muy joven. Hemos colaborado mucho a darle más identidad a la Zona Norte y mi mensaje irá que por muchas décadas se esperó que se conformara esta Diócesis y creo que a ayudado a consolidar y profundizar toda esta zona nuestra», concluyó.

Desde hace 6 años, Moseñor José Mnuel Garita es el Obispo. Foto: SCD

Celebración virtual

Este sábado, a partir de las 10 de la mañana las autoridades eclesiásticas celebran estos 25 años con la presencia del Nuncio y del Obispo Ángel San Casimiro, ya pensionado y otros obispos.

Habrá bendición papal y como parte de las celebraciones, el Papa Francisco concedió la indulgencia plenaria con motivo del XXV aniversario de la Diócesis de Ciudad Quesada.

La solemne Eucaristía será transmitida por medio de Radio Santa Clara 550 am, la página en Facebook de la radio y San Carlos Digital se suma a la celebración por medio de su plataforma en Facebook.