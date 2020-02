Luego que el Ministerio de Salud informara de un nuevo caso de la llamada ameba «comecerebros» en algún lugar de Alajuela, la preocupación llegó al sector turismo en La Fortuna de San Carlos.

A esta hora, el Ministerio no precisa dónde específicamente fue que la menor de 4 años, que está internada en el Hospital Max Peralta en Cartago, contrajo la ameba.

Según la Arenal Cámara de Turismo, lo que sí pudieron confirmar fue que el caso no ocurrió en La Fortuna, ni en ninguno de los centros locales.

«Nos confirmaron en el Ministerio de Salud que no fue acá y nosotros como Cámara lo que tratamos es que esto no tenga afectación para nosotros por que todo el trabajo que hemos hecho en aguas termales ha tenido efecto positivo por que el manejo de aguas termales que tenemos aquí en la zona es muy profesional y eso nos ha ayudado a minimizar el efecto de esta bacteria», explicó Tadeo Morales, vicepresidente de la Cámara.

Insisten en que, capacitaciones incluso con expertos internacionales y de alto nivel son parte de los trabajos de responsabilidad en estos temas para mantener el destino seguro.

Lo que más les preocupa es que, al aún no conocer el lugar exacto, la afectación es a la industria en todo el país.

«Lo que sucede es que al hacer esto no podemos si quiera intervenir el lugar, clausurar y verificar que el manejo de aguas sea el correcto y más bien están afectando a todos los empresarios de todo el país y a mi me parece que más que irresponsable es malicioso, que puedan tener una información tan sensible y tan importante y no precisen por que estamos hablando de la salud de una persona», añadió el empresario.

La Fortuna potencia las aguas termales como turismo de salud y bienestar, de ahí que los empresarios insisten en los protocolos de sanidad y limpieza de cada una de las piscinas de los centros de recreo. Incluso trabajan en análisis continuos de la calidad de sus aguas.

El Ministerio de Salud además de alertar por el nuevo caso de meningitis en la pequeña, advirtió que emitirá nueva reglamentación para este el turismo termal.

Las nuevas medidas: rotulación de advertencia sobre el riesgo de meningitis amebiana y prohibición de toboganes o trampolines en las piscinas.