Una vez más, la Arenal Cámara de Turismo levantó la voz en defensa de su sector. 6 meses después de que inició la pandemia, aún no tienen una ruta clara ni acciones concretas que permitan al sistema financiero ser más flexible en medio de la crisis que atraviesan.

Esta semana, la Cámara emitió una carta dirigida a bancos estatales, privados, asociaciones bancarias, la SUGEF y hasta la alcaldía de San Carlos para suplicar ayuda.

El documento enlista las peticiones del sector y dentro de las que destacan la aprobación de créditos a empresas pero con un 3% de interés anual, además planes de inversión desde refinanciamiento de deudas, cancelación de pasivos y sobretodo, la eliminación de requisitos y que los trámites a empresarios no tarden más de 30 días entre otras.

«No ha habido una respuesta económica, no ha habido una respuesta de las entidades financieras y de las instituciones que dan servicios que han venido cobrando a toda la industria. Así no se puede, el turismo no se va a recuperar de todo lo que perdió en estos meses. Una noche de habitación que no se vendió en 6 meses, no la vamos a poder vender dos veces después por que hablamos de un producto perecedero y no hemos tenido pausas en cobros de intereses, deudas, etc y no podemos soportar más», dijo Tadeo Morales, vocero de la Cámara.

El sector insiste desde el inicio de la emergencia, que es uno de los más afectados ante el cierre de operaciones de todos los productos que ofrecen.

Solo en San Carlos hay registro de al menos 6 mil personas que perdieron sus empleos en el sector o que tuvieron recorte de jornadas laborales. Si acaso la mitad hoteles pudo reabrir a partir de la autorización del Ministerio de Salud.

Aseguran que la presión financiera ahoga a muchos empresarios y otros ya perdieron sus capitales y negocios a causa de la imposibilidad de pago de las cargas financieras que, a pesar de la situación actual, se mantienen.