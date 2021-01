En pandemia, Municipalidad de San Carlos ejecutó el 90% de su presupuesto en 2020

Pese a la pandemia, el ayuntamiento alcanzó el 90% de ejecución del total de su presupuesto de 2020, que fue de casi 17 mil millones de colones.

Fue un año diferente para la administración municipal. Incluso tras su cuarta reelección, el alcalde Alfredo Córdoba inició su trabajo pero esta vez, de forma diferente.

Su plan de gobierno tuvo que quedar en el congelador por que de inmediato tenía que atender una pandemia, algo nuevo para toda la administración.

Al inicio de la emergencia, su administración fue blanco de críticas ante lo que muchos consideraron inacción municipal en un momento en el que más y más sancarleños quedaban sin trabajo, en el que hacía ya mucha hambre.

Pocos conocían la estrategia municipal y muchos la criticaron pero al cierre de 2020, Córdoba asegura sentirse satisfecho del trabajo municipal en medio de una situación sin precedentes.

¿Le toca año de reelección pero a diferencia de otros años le tocaba lidiar con algo que no eran caminos, ni asfalto, puentes o a lo que usted estaba acostumbrado?

“Responsablemente, hicimos un trabajo muy eficiente y muy técnico y es muy feo que yo lo diga por que puede interpretarse que todo lo hicimos bien, pero en los resultados de la muni se refleja. A los dos meses de haber iniciado la pandemia en China y Europa, tuvimos una reunión 3 personas y la primera orden que di fue parar las inversiones y reducir el gasto en un 40% y hubo políticos y gente que decía que yo no estaba haciendo nada pero lo manejamos muy internamente y al final reducimos 1.250 millones de colones sin dejar de invertir en obra”.

¿Siempre llevó la obra y la pandemia de la mano, no pararon obras?

“Yo nunca paré para activar la economía y paralelamente hicimos campañas con cámaras e invertimos para turismo y cooperamos con un proyecto de ley para ayudar a los patentados, es decir este municipio hizo cosas buenas”.

Siempre les criticaron que no entregaban diarios a las familias con necesidades, que no estaban ayudando a la población patentada ni con servicios básicos. ¿Su prioridad era otra?

“El pueblo de San Carlos me entregó a mi una empresa y ¿qué hacía yo con quebrarla? Esas medidas no beneficiaban a un 5%, afectaban a 160 mil habitantes de todo San Carlos. Mi responsabilidad, mi experiencia de años me decían que tenía que proteger el gobierno local ante todo porque tenían que proteger a todos los sancarleños de todas las clases, todos. Y eso es lo que hicimos. ¡Claro! Recibimos muy poco ingresos, perdimos en junta vial, muchísima plata, perdimos de patente, mucha plata, perdimos y en bienes muebles mucha plata”.

¿Cuánto perdieron, cuánto dejó de entrar?

“La afectación es de 1.415 millones de colones en total. 505 millones en el aumento en la morosidad, 28 millones por la rebaja en la tarifa del mercado a los comerciantes y 882 millones que no ingresaron del gobierno como parte de la Ley 8114. Esto, más lo que no entró de patentes y servicios y esto en cualquier empresa puede ser la quiebra y yo no quebré el municipio. No aumentamos tarifas de agua, de basura, reducimos gastos, asfaltamos muchos caminos y hay que reconocer que el equipo de trabajo fue muy eficiente. Proyectamos un superávit y sin gastar más. Lo que hicimos fue parar y parar gastos para tener ese superávit en enero para poder cubrir los 1000 millones de colones que estamos proyectando en patentes que vamos a perder”.

¿Cómo se prepara para 2021?

“Estamos proyectando algunas cosas adicionales, porque el problema es que la gente cree que es este año y el problema viene, el otro año va a estar más complicado, más para un municipio, va a ser más difícil y entonces estamos bien. Terminamos con los ingresos no muy bien pero no quebramos”.

¿Cuál fue el nivel de ejecución?

Al final, si nosotros ejecutamos un 90%, siempre ejecutamos un 95% y si me dice, por qué no ejecuto todo le digo que fue por que paramos la inversión, porque no sabíamos si caía la plata de la junta vial, no sabíamos si iban a llegar los ingresos por su cuenta, porque es diferente pensar en una proyección de ingresos sin una crisis, entonces dejamos de gastar, dejamos de invertir, dejamos de hacer cosas, lo dejamos a noviembre y todo y no nos dio tiempo a gastar las cosas. Entonces esas consecuencias son las que estamos viviendo ahora. Pero fui muy responsable”.

¿En qué se dejó de invertir? ¿Cómo decidieron esa ejecución?

“Por ejemplo, teníamos proyectos por hacer y parábamos ese proyecto a ver si los ingresos entraban. Entonces nos atrasó mucho porque recuerde que la Muni tiene un presupuesto proyectado de ingreso anual. Entonces para junta había advirtamos plata junta vial, porque nos llevamos la plata nos v a llegar porque nos sea quitado como 800 millones y si, los quitaban a final de año y yo con las obras contratadas y haciendo obra, hubiera sido una torta. Entonces, muy afinado el lapicero muy controlado, con una comisión técnica trabajando, hicimos una comisión de COVID. Los servicios municipales nunca se pararon, ni la basura, ni el agua, ni la atención al público, ni las obras de las comunidades, nunca se pararon”.

¿Se involucró bien con autoridades locales de salud?

“Sí, la verdad es que hicimos un trabajo de equipo. Usted vio en las conferencias de prensa, usted vio lo que hicimos nosotros con Salud trabajamos muy, muy de la mano. Asumimos responsabilidad por el sector agro, exportador, turismo y seguridad. Hicimos un trabajo en equipo y quiero resaltar el trabajo de todos los directores regionales en San Carlos. No le pudimos llegar a todo el mundo porque no teníamos los recursos económicos, pero nunca dejamos que los sectores estuvieran descuidados, atacamos, le ayudamos a todos los sectores”.

¿Le faltó apoyo del Gobierno?

“En un momento en 3 meses, el gobierno no ayudaba y fue cuando yo hice un alboroto pero el gobierno está muy entrabado pero al final de cuentas hicimos un buen equipo de trabajo. Sentí apoyo al final de salud pero, no se Seguridad. Nunca el ministro nunca se reunió conmigo de ocho meses. Yo no me reconozco la voz del ministro de Seguridad en San Carlos y para el otro año será una crisis peor, Seguridad no tiene plata para el próximo año. Eso va a ser lo mismo de siempre, lo mismo de siempre”.

¿Cuál cree usted o cuál fue la decisión más difícil en estos meses?

“Mire, la decisión más difícil para mí ha sido qué quito y qué dejaba. Como tomar la decisión de los ingresos municipales por que la pandemia no atrasada las necesidades de la gente y la gente sigue reclamando. Recuerde que el pendiente de cobro aumento 500 millones de colones y yo veía qué decisión tomaba por que los ingresos bajaban y la gente no pagaba y entonces o quitaba el 20% del personal y la muni se hacía ineficiente o seguía por que la gente dice, quite personal y disfrutan eso pero si lo hago, en qué se convierte el servicio. Lo que hicimos fue no nombrar personas nuevas, no plazas nuevas, reducimos un montón de cosas, pero yo no podía dejar para el servicio municipal y no podía dejar que la muni se me cayera”.

¿Qué le queda pendiente este año de lo que usted tenía previsto para hacer?

“Mire, nos queda pendiente mucho en la parte de tecnología, que es muy importante. Si no hubiera pasado la pandemia, hubiéramos hecho lo que nunca en la historia hubiéramos hecho en obras. Estábamos proyectando buenas obras, veníamos con unos ingresos espectaculares. Nosotros en marzo, en mayo ya veníamos con una proyección que había sido espectacular y hubiera sido el año más bondadoso que he tenido. Teníamos proyectados 1.500 millones de más, hubiera sido un espectáculo y hubiéramos hecho otras cosas que el municipio tiene que hacer”.

¿Se siente satisfecho al cierre de 2020?

“Si, por que la proyección que hicimos, por que no se me quebró el municipio, por que no paramos la inversión, cumplimos con ayudar a los que más necesitaban, a los empresarios, a los comerciantes. Metimos leyes e hicimos una publicidad nacional para ayudarle a los empresarios más. Podemos decir que aquí estamos luchando para que las cosas se sigan dando y vamos hacia adelante”