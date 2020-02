Ricardo Rodríguez:»Entendíamos la lucha que había que dar por el tema PAC»

-Publicidad-

Horas después de conocerse perdedor de la elección y según dijo más relajado, el candidato a alcalde del Partido Acción Ciudadana, Ricardo Rodríguez, habló abiertamente con SCD.

El PAC bajó al puesto tres como fuerza política en el cantón con 4495 votos, según el último corte del TSE.

De entrada, reconoció que «cargar» la bandera PAC pudo haberles jugado en contra durante la elección.

«Entendíamos la lucha que debíamos dar por el tema PAC, por eso nosotros en las publicaciones nunca pusimos PAC. El acompañamiento, el apoyo hacia Ricardo siempre lo sentí y hacia su equipo pero siempre estuvo el PAC atrás, aquello que era contra todo, incluso amistades que verdaderamente están con uno me lo decían», contó Rodríguez.

Dijo haber tomado con mucha calma el anuncio aunque le hubiera gustado que fueran más votos para lograr más regidores.

De momento, su grupo logró un único regidor, puesto que liderará Diana Corrales.

Lamentó profundamente la cifra de abstencionismo que de haber sido otra, pudo favorecerles más en el resultado final y dijo tener claro que su trabajo fue una misión cumplida.

«Tengo una paz que no se de dónde viene y una alegría que sinceramente me ha llamado mucha gente hoy de otros partidos para decirme: Ricardo no es usted, no es usted, no es usted es el PAC», agregó.

De momento tomará unas vacaciones para disfrutar con su familia y luego continua con sus actividades personales en su finca y como profesor universitario.

Eso sí, dejó claro que como líder de la agrupación PAC en el cantón y como equipo deben hacer una evaluación.

«Toca evaluar cosas que no se hicieron y las que se hicieron más o menos por que toca ver si verdaderamente hubo gente que quiso trabajar verdaderamente en el desarrollo comunal, pero a nivel de partido no tenía experiencia o no quería por ser el tema PAC entonces toca evaluar por distrito por que hay mucha tela que cortar en esto. Toca evaluar cuál es el papel que debemos jugar en el partido, cuáles son los líderes que deben jugar». añadió.

Este mismo lunes, la agrupación tiene su primera reunión post elecciones para iniciar ese análisis.

Rodríguez quiso reconocer el trabajo de todo su grupo y mostró agradecimiento a las personas que estuvieron de su lado durante estos meses de campaña que dijo haber cerrado con alma vida y corazón.