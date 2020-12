Escalar al Arenal le costó una prevención administrativa a 88 personas

Durante todo 2020, el SINAC notificó a 88 personas por ingresos ilegales a áreas prohibidas del Volcán Arenal, incluido su cráter.

Los fines de semana, principalmente, es cuando durante operativos sorpresa por parte de los guardaparques, encuentran personas en zonas prohibidas.

Este, es un tema que preocupa a las autoridades desde hace unos 4 años cuando empezó en aumento esta práctica ilegal.

A pesar de las limitaciones de personal, el SINAC trata de dar mayor continuidad a los operativos en los que notifican a las personas por el irrespeto a las zonas delimitadas.

“Está en proyecto una ley para el ingreso a las áreas silvestres protegidas, donde ya vienen penas y sanciones un poco más fuertes y específicas para esta gente que ingresa de manera ilegal, incluso para los guías”, comentó Michael Rodríguez, Director de Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Arenal Huetar Norte.

Otro de los factores con los que lidian las autoridades en el Volcán Arenal es el tema de las Redes Sociales.

Quienes suben de manera ilegal tienden a publicar las fotografías y la experiencia en sus perfiles, algo que según las autoridades puede motivar a otros a los ascensos.

“Las limitaciones que tenemos de personal, hace que muchas veces que la gente ingrese repetidamente, publiquen y no se puedan llevar a procesos penales por que no se les ha encontrado en el momento, entonces esto le hace creer a la gente que no pasa nada, que pueden subir y no los vamos a agarrar”, añadió Rodríguez.

A los operativos se suman Fuerza Pública, OIJ, Policía Turística y el llamado de las autoridades es a que, las personas respeten las demarcaciones por que, esos operativos significan un costo para el Estado.

Además, tiene reporte de destrucción de vegetación para habilitar senderos y afectación en el suelo y erosión tanto hacia Cerro Chato y el Arenal.

También tienen reportes de personas que quedan perdidas o abandonadas. También de asaltos y hasta amenazas por utilizar espacios privados.

“No es para morirse de risa como pasa en las redes sociales, que no pasa nada y que esos lugares deberían abrirse”, concluyó el funcionario.

Luego de la prevención administrativa, una persona reincidente puede ser sometida a un proceso penal por desobediencia a la autoridad.