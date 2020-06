A partir de este lunes, la restricción vehicular vuelve a su modalidad habitual. En la Zona Norte, aplican 3 medidas distintas tanto sanitarias como vehiculares.

Es importante que las repase y acá le explicamos.

Cantones y distritos Alerta Naranja

La Fortuna es el único distrito en San Carlos con alerta naranja, esto quiere decir que existe una regulación especial en los establecimientos con permisos sanitarios de funcionamiento, los cuales pueden funcionar de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.



La restricción horaria no aplica para supermercados, farmacias, pulperías, abastecedores y servicios de salud, así como aquellos establecimientos habilitados de manera excepcional por el Ministerio de Salud.



También aplica una restricción vehicular diferenciada, de lunes a domingo de 5 p.m. a 5 a.m.

El distrito central de Los Chiles, en el cantón de Los Chiles:

Restricción vehicular de lunes a domingo de 5 p.m. a 5 a.m.



Establecimientos con permisos sanitarios deben operar de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.



La restricción horaria no aplica para supermercados, farmacias, pulperías, abastecedores y servicios de salud, así como aquellos establecimientos habilitados de manera excepcional por el Ministerio de Salud.

Upala:

Restricción vehicular en todo el cantón de lunes a domingo de 5 p.m. a 5 a.m.



Establecimientos de todo el cantón con permisos sanitarios deben operar de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.



La restricción horaria no aplica para supermercados, farmacias, pulperías, abastecedores y servicios de salud, así como aquellos establecimientos habilitados de manera excepcional por el Ministerio de Salud.

En todas estas zonas, los fines de semana SOLO podrán operar los establecimientos habilitados por excepción: supermercados, farmacias, centros médicos, pulperías, abastecedores, panaderías, carnicerías, verdulerías, servicio a domicilio, suministros agropecuarios y de higiene, bancos y funerarias.

No habilitado: Las ferias del agricultor, establecimientos no autorizados fines de semana (tales como restaurantes, salones de belleza, tiendas, cines, teatros y museos), lugares de culto, parques públicos, bares, eventos de concentración masiva.

Hoteles: Únicamente podrán funcionar aquellos que brinden hospedaje a turistas extranjeros que ya se encuentren en el país, tripulaciones, turistas de largas estadías, alojamiento a funcionarios, prestadores de servicios públicos o distribución de mercancías y servicios a embajadas.

CANTONES Y DISTRITOS CON RESTRICCIÓN VEHICULAR DIFERENCIADA

SAN CARLOS:

Aguas Zarcas: Aplica la restricción vehicular desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente.

Venecia: Solo restricción vehicular desde las 5 p.m. a 5 a.m.

Pocosol: Restricción vehicular de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

Pital: Restricción vehicular de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

Cutris: Restricción vehicular de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

Los establecimientos comerciales pueden operar con el horario normal habilitado por el Ministerio de Salud.

GUATUSO:

Aplica restricción vehicular diferenciada para todo el cantón desde las 5 de la tarde hasta la 5 de la mañana.

Los establecimientos comerciales pueden operar con el horario normal habilitado por el Ministerio de Salud.

RÍO CUARTO

Aplica restricción vehicular diferenciada para todo el cantón desde las 5 de la tarde hasta la 5 de la mañana.

Los establecimientos comerciales pueden operar con el horario normal habilitado por el Ministerio de Salud.

SARAPIQUÍ

La restricción vehicular aplica específicamente los distritos de Llanuras del Gaspar y Cureña, en horario de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

CANTONES Y DISTRITOS EN ALERTA AMARILLA

Aplica en este caso para los distritos y cantones que no están incluidos en las medidas anteriores: la mayor parte de la Zona Norte

Recuerde que la restricción vehicular diurna por placas funcionará normalmente:

NO circulan:

Lunes: Placas 1 y 2

Martes: Placas 3 y 4

Miércoles: Placas 5 y 6

Jueves: Placas 7 y 8

Viernes: Placas 9 y 0

Mientras que los sábados y domingos aplica de la siguiente manera:

SÍ pueden circulan:

Sábados: Placas que terminen en 1, 3, 5, 7 y 9

Domingos: Placas que terminen en: 2,4,6,8 y 0

Si por motivos laborales debe circular por cualquiera de estos distritos o cantones, en cualquiera de las horas de restricción, no olvide portar su carta laboral emitida por su patrono, esto le evitará multas y hasta perder 6 puntos en la licencia de conducir.