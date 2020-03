Los estudiantes del CINDEA en Santa Clara de Florencia, suman su segundo día de huelga.

El frente del centro educativo se convirtió en el espacio para carteles y consignas que exigen orden y mejorar su educación.

Los estudiantes denuncian que, a un mes del inicio de sus clases, el 10 de febrero pasado; no tienen siquiera un horario de estudios ni profesores asignados.

«Estamos esperando respuestas del Supervisor ya que tenemos horarios indefinidos, los profesores no saben qué clases darnos por que no tienen los módulos para darnos las lecciones. Todavía no sabemos cuáles profesores son los asignados, ni cuáles horarios, hay documentos informales», contó Rachel Ramírez, estudiante.

Aseguran que, tras varios intentos fallidos, no quieren negociar con la dirección del centro educativo y exigen la presencia de autoridades de la Dirección Regional del MEP para conocer respuestas a su situación.

«Estamos molestos por que la directora no nos resuelve los problemas. Desde el 10 de febrero matriculamos y a estas horas no se hace entrega de los horarios, los docentes no han podido darnos materia por que no saben qué grupo atender», dijo Elizabeth Zúñiga, otra de las estudiantes.

El centro educativo recibe 200 estudiantes bajo la modalidad de educación nocturna. SCD dará seguimiento a este tema con las autoridades correspondientes.