Este viernes, el CTP advirtió a las empresas autobuseras que operan hacia la frontera norte, que deben solicitar documentos personales a los extranjeros que utilicen el servicio.
Los choferes deberán solicitar la cédula de identidad, cédula de residencia o salvoconducto que demuestre la permanencia legal de estas personas en el país.
Las empresas que no cumplan con esta disposición podrían recibir sanciones y hasta la cancelación de la concesión.
«Estamos colaborando para evitar una propagación mayor si están entrando personas ilegales al país», dijo Manuel Vega, Director Ejecutivo del CTP
En total, son 26 rutas tanto en Guanacaste, como, San Carlos, Upala y Los Chiles.
Los choferes, de ser necesario, tendrán apoyo de la Fuerza Pública y Policía de Tránsito en carretera.
Las rutas son las siguientes:
EMPRESA DE TRANSPORTES CAÑAS RUTA QUINIENTOS UNO E I R L
GUANACASTE
SAN JOSE-SANTA CECILIA POR LIBERIA / SANTA CECILIA – UPALA
TRANSPORTES DELDU SOCIEDAD ANONIMA
GUANACASTE
SAN JOSE-PEÑAS BLANCAS (SERVICIO REGULAR Y DIRECTO)
TRANSNORTE DE UPALA SOCIEDAD ANONIMA
GUANACASTE
UPALA – CAÑAS – LIBERIA Y VICEVERSA
AUTOS TRANSPORTES CHAVARRIA MEZA SOCIEDAD ANONIMA
GUANACASTE
UPALA-SAN JOSÉ DE UPALA-SANTA CECILIA
TRANSNORTE DE UPALA SOCIEDAD ANONIMA
GUANACASTE
SAN JOSE – BAGACES – AGUAS CLARAS Y VICEVERSA, SAN JOSE – UPALA POR CAÑAS Y VICEVERSA, SAN JOSE – UPALA POR SAN CARLOS Y VICEVERSA, LIBERIA – BAGACES – AGUAS CLARAS Y VICEVERSA, UPALA – ARMENIAS – AGUAS CLARAS Y VICEVERSA, AGUAS CLARAS – LAS COLONIAS Y VICEVERSA, CIUDAD QUESADA – UPALA – PEÑAS BLANCAS Y VICEVERSA
TRANSPORTES LIBERIANOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA
GUANACASTE
LIBERIA-LA CRUZ-PEÑAS BLANCAS Y VICEVERSA
AUTOS TRANSPORTES CHAVARRIA MEZA SOCIEDAD ANONIMA
GUANACASTE
LIBERIA-QUEBRADA GRANDE-DOS RIOS DE UPALA-BUENOS AIRES-BRASILIA Y VICEVERSA
TRANSPORTES LIBERIANOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA
GUANACASTE
LIBERIA-CUAJINIQUIL-LA CRUZ – PUERTO MORA Y VICEVERSA
GEOVANNY TORRES COREA
GUANACASTE
SANTA CECILIA – LAS PARCELAS – SANTA ELENA Y VICEVERSA
AUTOBUSES CHILSACA SOCIEDAD ANONIMA
ALAJUELA
CIUDAD QUESADA-SANTA ROSA-LOS CHILES Y RAMALES
CONSORCIO SECTORIZADO DE TRANSPORTES REGION HUETAR NORTE SOCIEDAD ANONIMA
ALAJUELA
SAN JOSE-CIUDAD QUESADA-LA FORTUNA-GUATUSO. SAN JOSE-CIUDAD QUESADA-PITAL. SAN JOSE-CIUDAD QUESADA-LOS CHILES-FRONTERA NORTE. SAN JOSE-CIUDAD QUESADA-VENECIA-SAN MIGUEL. CIUDAD QUESADA-COOPEVEGA
HERMANOS MENDEZ CASTRO SOCIEDAD ANONIMA
ALAJUELA
PITAL – BOCA TAPADA – COOPEISABEL Y VICEVERSA
EMPRESARIOS UNIDOS DEL NORTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ALAJUELA
CIUDAD QUESADA-GUATUSO-EL VALLE-UPALA – LA FORTUNA Y CIUDAD QUESADA-LA TIGRA-VENADO Y VICEVERSA
HENRY ULATE MATAMOROS
ALAJUELA
UPALA-SANTO DOMINGO Y VICEVERSA
CARLOS LUIS GAMBOA LOBO
ALAJUELA
LAS DELICIAS-SAN PABLO-COQUITAL-MEDIO QUESO-LOS CHILES Y VICEVERSA
ELIO CORRALES JIMENEZ
ALAJUELA
SANTA FE-LOS CHILES –FRONTERA NORTE Y VICEVERSA
WALTER CERDAS SABORIO
ALAJUELA
GUATUSO – PATASTE – PATASTILLO – SANTA FE – CANTA GALLO – QUEBRADA – LA UNION – SAN JOSE DEL AMPARO – LOS CHILES – FRONTERA NORTE Y VICEVERSA
JOSE WILBERT ALFARO LEDEZMA
GUANACASTE
UPALA-LAS DELICIAS-MEXICO-PAVAS-QUEBRADON Y VICEVERSA
JOSE ALBERTO CAMPOS ROJAS
ALAJUELA
UPALA-CANALETE-EL HIGUERON Y VICEVERSA
FREDDY ARRIETA VEGA
ALAJUELA
GUATUSO-UPALA Y VICEVERSA
JOSE LUIS BARQUERO VASQUEZ
ALAJUELA
PAVON – CRUCE SANTA CECILIA – BARRIO CHINO – LA VIRGEN – EL CEIBO y VICEVERSA
GERARDO VASQUEZ NOGUERA
ALAJUELA
UPALA-SAN ANTONIO DE UPALA Y VICEVERSA
NIXON ORDOÑEZ BERMUDEZ
ALAJUELA
UPALA-CANALETE-LLANO AZUL-EL RECREO-CUATRO CRUCES Y VICEVERSA
EMPRESARIOS GUAPILEÑOS SOCIEDAD ANONIMA
HEREDIA
SAN JOSÉ – RÍO FRÍO – PUERTO VIEJO – GUÁPILES – CIUDAD QUESADA – PUERTO VIEJO – CHILAMATE – RANCHO CHILAMATE – LA CHILERA – LLANO GRANDE – LA CALIFORNIA – GAVILANES – GUAYACÁN – LA COLONIA – LAS MARÍAS – SAN GERARDO – LOS ÁNGELES – SAN JULIÁN – LA GATA – LA ALDEA Y VICEVERSA
COOPERATIVA DE USUARIOS Y GESTORES DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES DE CARIARI R L
LIMÓN
CARIARI -GUÁPILES – MATA LIMÓN – EL TRIÁNGULO – EL PORVENIR – CUATRO ESQUINAS – EL CEIBO – PALACIOS – EL JARDÍN – LA SUERTE – SAN JORGE – LOS ÁNGELES – SAGRADA FAMILIA – EL SEMILLERO – CARIBE – LOS LIRIOS – SAN CARLOS – NAZARETH – PAVONA Y VICEVERSA
COOPERATIVA DE USUARIOS Y GESTORES DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES DE CARIARI R L
LIMÓN
CARIARI-PUERTO LINDO Y VICEVERSA
ACTUALIZACIÓN 4:20 P.M.
El Consejo de Transporte Público anuló esta medida y queda sin afecto a partir de este mismo viernes. Los detalles puede leerlos acá: Gobierno desiste de plan para pedir cédulas a extranjeros en buses