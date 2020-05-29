La Fuerza Pública detuvo a 8 nicaragüenses quienes habían ingresado de forma irregular al país y pretendían llegar hasta San Carlos. Cortesía MSP

Este viernes, el CTP advirtió a las empresas autobuseras que operan hacia la frontera norte, que deben solicitar documentos personales a los extranjeros que utilicen el servicio.

Los choferes deberán solicitar la cédula de identidad, cédula de residencia o salvoconducto que demuestre la permanencia legal de estas personas en el país.

Las empresas que no cumplan con esta disposición podrían recibir sanciones y hasta la cancelación de la concesión.

«Estamos colaborando para evitar una propagación mayor si están entrando personas ilegales al país», dijo Manuel Vega, Director Ejecutivo del CTP

En total, son 26 rutas tanto en Guanacaste, como, San Carlos, Upala y Los Chiles.

Los choferes, de ser necesario, tendrán apoyo de la Fuerza Pública y Policía de Tránsito en carretera.

Las rutas son las siguientes:

EMPRESA DE TRANSPORTES CAÑAS RUTA QUINIENTOS UNO E I R L
GUANACASTE
SAN JOSE-SANTA CECILIA POR LIBERIA     /   SANTA CECILIA – UPALA

TRANSPORTES DELDU SOCIEDAD ANONIMA
GUANACASTE
SAN JOSE-PEÑAS BLANCAS (SERVICIO REGULAR Y DIRECTO)

TRANSNORTE DE UPALA SOCIEDAD ANONIMA
GUANACASTE
UPALA – CAÑAS – LIBERIA Y VICEVERSA

AUTOS  TRANSPORTES CHAVARRIA MEZA SOCIEDAD ANONIMA 
GUANACASTE
UPALA-SAN JOSÉ DE UPALA-SANTA CECILIA

TRANSNORTE DE UPALA SOCIEDAD ANONIMA
GUANACASTE
SAN JOSE – BAGACES – AGUAS CLARAS Y VICEVERSA, SAN JOSE – UPALA POR CAÑAS Y VICEVERSA, SAN JOSE – UPALA POR SAN CARLOS Y VICEVERSA, LIBERIA – BAGACES – AGUAS CLARAS Y VICEVERSA, UPALA – ARMENIAS – AGUAS CLARAS Y VICEVERSA, AGUAS CLARAS – LAS COLONIAS Y VICEVERSA, CIUDAD QUESADA – UPALA – PEÑAS BLANCAS Y VICEVERSA

TRANSPORTES LIBERIANOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA
GUANACASTE
LIBERIA-LA CRUZ-PEÑAS BLANCAS Y VICEVERSA

AUTOS TRANSPORTES CHAVARRIA MEZA SOCIEDAD ANONIMA
GUANACASTE
LIBERIA-QUEBRADA GRANDE-DOS RIOS DE UPALA-BUENOS AIRES-BRASILIA Y VICEVERSA

TRANSPORTES LIBERIANOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA
GUANACASTE
LIBERIA-CUAJINIQUIL-LA CRUZ – PUERTO MORA Y VICEVERSA

GEOVANNY TORRES COREA
GUANACASTE
SANTA CECILIA – LAS PARCELAS – SANTA ELENA Y VICEVERSA

AUTOBUSES CHILSACA SOCIEDAD ANONIMA
ALAJUELA
CIUDAD QUESADA-SANTA ROSA-LOS CHILES Y RAMALES

CONSORCIO SECTORIZADO DE TRANSPORTES REGION HUETAR NORTE SOCIEDAD ANONIMA
ALAJUELA
SAN JOSE-CIUDAD QUESADA-LA FORTUNA-GUATUSO. SAN JOSE-CIUDAD QUESADA-PITAL. SAN JOSE-CIUDAD QUESADA-LOS CHILES-FRONTERA NORTE. SAN JOSE-CIUDAD QUESADA-VENECIA-SAN MIGUEL. CIUDAD QUESADA-COOPEVEGA

HERMANOS MENDEZ CASTRO SOCIEDAD ANONIMA
ALAJUELA
PITAL – BOCA TAPADA – COOPEISABEL Y VICEVERSA

EMPRESARIOS UNIDOS DEL NORTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
ALAJUELA
CIUDAD QUESADA-GUATUSO-EL VALLE-UPALA – LA FORTUNA Y CIUDAD QUESADA-LA TIGRA-VENADO Y VICEVERSA

HENRY  ULATE  MATAMOROS
ALAJUELA
UPALA-SANTO DOMINGO Y VICEVERSA

CARLOS LUIS  GAMBOA LOBO
ALAJUELA
LAS DELICIAS-SAN PABLO-COQUITAL-MEDIO QUESO-LOS CHILES Y VICEVERSA

ELIO  CORRALES JIMENEZ
ALAJUELA
SANTA FE-LOS CHILES –FRONTERA NORTE Y VICEVERSA

WALTER  CERDAS SABORIO
ALAJUELA
GUATUSO – PATASTE – PATASTILLO – SANTA FE – CANTA GALLO – QUEBRADA – LA UNION – SAN JOSE DEL AMPARO – LOS CHILES – FRONTERA NORTE Y VICEVERSA

JOSE WILBERT  ALFARO LEDEZMA
GUANACASTE
UPALA-LAS DELICIAS-MEXICO-PAVAS-QUEBRADON Y VICEVERSA

JOSE ALBERTO  CAMPOS ROJAS
ALAJUELA
UPALA-CANALETE-EL HIGUERON Y VICEVERSA

FREDDY  ARRIETA VEGA
ALAJUELA
GUATUSO-UPALA Y VICEVERSA

JOSE LUIS  BARQUERO VASQUEZ
ALAJUELA
PAVON – CRUCE SANTA CECILIA – BARRIO CHINO – LA VIRGEN – EL CEIBO y VICEVERSA

GERARDO  VASQUEZ NOGUERA
ALAJUELA
UPALA-SAN ANTONIO DE UPALA Y VICEVERSA

NIXON  ORDOÑEZ BERMUDEZ
ALAJUELA
UPALA-CANALETE-LLANO AZUL-EL RECREO-CUATRO CRUCES Y VICEVERSA

EMPRESARIOS GUAPILEÑOS SOCIEDAD ANONIMA
HEREDIA
SAN JOSÉ – RÍO FRÍO – PUERTO VIEJO – GUÁPILES – CIUDAD QUESADA – PUERTO VIEJO – CHILAMATE – RANCHO CHILAMATE – LA CHILERA – LLANO GRANDE – LA CALIFORNIA – GAVILANES – GUAYACÁN – LA COLONIA – LAS MARÍAS – SAN GERARDO – LOS ÁNGELES – SAN JULIÁN – LA GATA – LA ALDEA Y VICEVERSA

COOPERATIVA DE USUARIOS Y GESTORES DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES DE CARIARI R L
LIMÓN
CARIARI  -GUÁPILES – MATA LIMÓN – EL TRIÁNGULO – EL PORVENIR – CUATRO ESQUINAS – EL CEIBO – PALACIOS – EL JARDÍN – LA SUERTE – SAN JORGE – LOS ÁNGELES – SAGRADA FAMILIA – EL SEMILLERO – CARIBE – LOS LIRIOS – SAN CARLOS – NAZARETH – PAVONA Y VICEVERSA

COOPERATIVA DE USUARIOS Y GESTORES DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES DE CARIARI R L 
LIMÓN
CARIARI-PUERTO LINDO Y VICEVERSA

ACTUALIZACIÓN 4:20 P.M.
El Consejo de Transporte Público anuló esta medida y queda sin afecto a partir de este mismo viernes. Los detalles puede leerlos acá: Gobierno desiste de plan para pedir cédulas a extranjeros en buses

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