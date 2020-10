“Quiero manifestar públicamente nuestro más sincero y vasto agradecimiento a las personas que con tanto cariño, profesionalismo y carisma nos atendieron en momentos en que nuestra salud se vio tan quebrantada a causa del covid-19. Yo esperaba ansiosa las llamadas cotidianas, en primer lugar porque lo hacían con un amor increíble y luego con un profesionalismo que nos hacía sentirnos cada vez más confiadas y seguras de que íbamos a salir bien libradas de este virus”

Este, fue el mensaje de Zelmira Quirós. Ella, es una de las paciente recuperadas que, recibió asistencia médica del Área de Salud de Ciudad Quesada.

Como ella, decenas de pacientes devuelven en gestos, cartas, pasteles, y todo tipo de muestras físicas al agradecimiento al personal de salud que les ayudó a salir bien de la lucha contra el Covid-19.

Una que está conmovida y entusiasmada por las expresiones que reciben es la doctora Thais Ching Zamora, directora del área de salud Ciudad Quesada. Ella no solo cuenta con una carta que le envió la familia Arce Quirós sino que recibió la invitación de una usuaria recuperada de covid-19 para visitarla en su casa y expresar lo que tenía atragantado.



“Al enterarme que doña Lidieth Porras Delgado manifestaba interés de conversar personalmente con alguien del área de salud y pensando que seguro tenía alguna disconformidad decidí irme con una compañera a visitarla tan pronto pudimos. De camino pasamos a una panadería, compramos un quequito y pedimos que escribieran algo personalizado a nombre de todos los compañeros. Para sorpresa nuestra es que al llegar a la casa de la paciente obtuvimos una seguidilla de lindas palabras que solo pueden salir de un corazón agradecido” comentó la doctora Ching.

Las expresiones de agradecimiento brotan del corazón de esos pacientes que salieron adelante, que lograron recuperarse.

Mensajes

“Agradezco a Dios porque personas que nunca he visto en mi vida se entregaron totalmente a mí. Siempre buscaban la manera de contactarse conmigo para saber sobre mi salud y para conocer mi estado emocional. Son miles de personas las que están en esa primera línea de batalla contra esta pandemia, pero yo resalto la labor la Dra. Hidalgo que me dio de alta, y la trabajadora social Carmen Molina Salas. Uno de los días que yo tuve más ansiedad, porque más allá de tener síntomas, el aislamiento me produjo ansiedad, me comuniqué con Carmen y ella me animó, habló bastante conmigo, me dio consejos y recomendaciones, siempre lo hizo con voz llena de calma, de tranquilidad y me dijo que iba a estar para cuando yo la ocupara, que no importaba si era de madrugada, de noche, en la mañana, en la tarde, que simplemente yo lo que tenía que hacer era escribirle o llamarla a su celular” detalló Michael González Jiménez de 35 años y vecino de Barrio Baltazar Quesada.



“Me siento muy agradecida con todo el personal que me atendió por causa del covid-19. Desde el momento en que asistí al ebáis de San Juan en Ciudad Quesada, con los primeros síntomas, recibí la mejor atención del mundo. Recuerdo las palabras tranquilizantes de la doctora Marcela Martínez, muy profesional, amable y carismática. Siempre tuve excelente atención, me sentí acompañada, apoyada en mi proceso de recuperación, todos los días me llamaron para saber de mi salud y darme ánimos, así que muchísimas gracias también a la doctora Karla Hidalgo por su carisma y preocupación por mí. A todo el personal de psicología, trabajo social, médicos y personal de enfermería ¡Gracias! ¡Dios les bendiga!” destacó Wendy García Navarro de 46 años y vecina de barrio Los Rojas.

“Siento mucho agradecimiento con el personal de la CCSS. Cuando uno no ha vivido la experiencia de ser paciente positivo por covid-19 y escucha los agradecimientos no le da mayor importancia, pero cuando uno se enferma por covid-19 se da cuenta del trabajo que hacen los funcionarios. Agradezco mil por mil las preocupaciones que tuvieron por mí”, expresó un paciente quien prefirió el anonimato.



“Me siento muy agradecido con todo el personal que trabaja en la primera fila contra la pandemia. La disposición con que atienden a las personas es invaluable. Señores de la salud si en algún momento se suben al taxi 14 y ven a un gordillo, salúdenme para darles el agradecimiento personal y un abrazo simulado. Yo siento que los quiero a todos, de corazón se los digo ¡Dios les bendiga!” Mensaje de un taxista de Ciudad Quesada.

El aguacero de palabras como gracias, respeto, paciencia, compromiso y amabilidad, son las expresiones que más destacan los usuarios y que caen como pétalos perfumados durante estos días en que la CCSS festeja la semana de la seguridad social CCSS