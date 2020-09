Acompañamiento, esa es la solicitud que la Síndica de Pital, Thais Chavarría, hizo este miércoles a las diferentes instituciones de gobierno tras una reunión de urgencia por la situación que atraviesa el distrito producto de la covid-19.

Señaló que hay familias en el distrito que no pueden hacerle frente a la situación económica mientras deben permanecer en aislamiento por dar positivo a este virus, que cada día se ensaña más contra la comunidad.

El llamado a las entidades es que a parte del seguimiento de salud también apoyen a las familias con alimentación durante los días de aislamiento, así como asistencia psicológica pues en algunos casos la situación se vuelve difícil para las personas.

«Hay familias que les llega la notificación del Ministerio de Salud y no tienen siquiera la comida para ese día, lo que queremos es que al momento que llegue la notificación, asegurarnos de que esas personas por lo menos vayan a tener el apoyo de otras instituciones con una porción de alimentos, las familias necesitan ayuda psicológica porque no es fácil para ellos saber que tienen casos positivos, que no pueden salir a trabajar y no tienen como alimentarse», dijo.

Agregó que aunque la población mantiene el respeto al virus, es necesario redoblar las medidas preventivas para contener el aumento de contagios.

«Hago un llamado a mi pueblo para que tomemos esto con mucha más seriedad, que los protocolos se cumplan tanto en el comercio como en los consumidores», expresó.

En las últimas dos semanas, Pital pasó de registrar 9 casos semanales a 78. Esto, significa un 767% de aumento en ese lapso según la información de la Comisión Nacional de Emergencias.

Desde el pasado miércoles 2 de setiembre el distrito entró bajo alerta naranja por disposición de la CNE.

La mañana de este lunes autoridades de la CCSS, Ministerio de Salud, MEP, IMAS, Migración, INDER, Fuerza Pública, INAMU, PANI, INA, CONAPDIS e IAFA sostuvieron una reunión con funcionarios de la municipalidad para buscar estrategias que disminuyan el aumento de contagios en el distrito.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, el distrito concentra 230 casos acumulados, 209 son casos activos, 18 personas están recuperadas y hay 3 lamentables fallecimientos.