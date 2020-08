La esperanza desvaneció entre hoteleros de La Fortuna de San Carlos este fin de semana largo.

Pese a altas expectativas y muchas promociones para celebrar a mamá, el resultado no fue el esperado.

Una Fortuna a medio llenar fue lo que vivió este distrito. Información de la Arenal Cámara de Turismo revela que gran parte de los hoteles, mantuvo si acaso, la mitad de la ocupación, tomando en cuenta que en sitios con alerta amarilla, estos establecimientos pueden abrir al 100%.

«La gente no quiere gastar dinero por la incertidumbre de cuánto va a durar esto y creo que nos vamos a llevar bastantes meses más así», dijo Tadeo Morales, vicepresidente de la Arenal Cámara de Turismo.

Ante la situación con el turismo nacional, su condición económica y su recelo para pasear, los empresarios esperan la apertura de los aeropuertos a personas estadounidenses para terminar medio reactivar sus negocios.

«La Fortuna y toda la industria del turismo en Costa Rica no van a levantar hasta que no tengamos apertura al turismo de Estados Unidos, sin esto seguimos en la misma situación de crisis, de incertidumbre y van a seguir cerrando empresas, más despidos, esto no se va a arreglar si no tenemos ese turismo», añadió Morales.

En los últimos 6 meses, el sector reporta 6 mil personas despedidas o cesadas de sus puestos en todo el cantón.

La semana anterior, la Cámara junto a la Municipalidad de San Carlos iniciaron una campaña para promover turismo nacional.

«San Carlos es para Vos», son 12 piezas audiovisuales que muestras las bellezas de distritos como Venecia, La Palmera, La Fortuna, Venado y Ciudad Quesada como ganchos de atracción.