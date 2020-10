No son buenos tiempos para los músicos y artistas y la querida Vera Patricia, pensó en cómo poner a sonar a su tambora en medio de la pandemia.

Regresó a su natal San Carlos y se asentó en San Vicente de Ciudad Quesada con sus familiares. De vez en cuando suena el acordeón de su padre Rafa Benavides y de fondo se escucha su voz y de ahí nació la idea que hoy ofrece.

Una enorme piedra en su casa, se convirtió en el escenario perfecto para desarrollar un emprendimiento. Ella, aprovecha a todos los visitantes que llegan a San Vicente en Ciudad Quesada, los fines de semana para serenatearlos.

“La gente llega ahí a celebrar su cumpleaños, llevan su carro y hasta el café y el pan a veces y es divertido”, contó a SCD.

“Te canto desde mi piedra hasta tu auto”, es el nombre de este proyecto que esconde un valioso recuerdo familiar. Esa piedra, está dentro de un lote que Vera Patricia heredó de su querida y también recordada tía Sury Benavides.

“Para mi tiene gran significado, Sury fue la que me descubrió como artista y ahora cuando llega la gente me dicen: cante una de Sury y luego a su estilo con las tamboras y la que me enseñó a tocar tumbas fue ella y aquí quiero cantar la música de ella y he estado practicando rancheras pero también tengo mi estilo”, añadió.

Vera Patricia, es de las que no se quedó quieta y evolucionó. Estudió teatro y eso le permite que, hasta niños puedan disfrutar del espectáculo. Se viste de princesa, de hada y de cualquier personaje que ellos pidan.

En su repertorio hay música infantil y hasta trabaja con un grupo de niños en San Vicente.

Ella abre las puertas a los visitantes durante viernes, sábado y domingo a cualquier hora. Las personas deben llamarla para coordinar la visita al 8342 4546 y los pagos son por Sinpe Móvil.

Cualquier burbuja familiar puede celebrar el cumpleaños o cualquier otra actividad en las afueras de la casa de Vera Patricia y su tambora, de la soda Dulcelina 200 metros al sur en el centro de San Vicente.