Bajo el sol, lluvia, frío, noches, días y mañanas. 450 manifestantes se aferran a defender sus derechos sobre el icónico puente sobre el Río San Carlos en El Ferry, Terron Colorado.

Este, es uno de los puntos de manifestación más conglomerados donde, la lucha se mantiene y donde la fuerza de los manifestantes incluso hizo retroceder la intervención policial días atrás.

Armados con abastecimiento de necesidades básicas, apadrinados con alimentación, suman 6 días en pie con su movimiento. Firmes en que, solo levantarán el bloqueo cuando, el Gobierno negocie con ellos sin condiciones. Firmes en su lucha social.

Por aquí, no pasa nadie. Ni a pie.

Esto, provoca que del otro lado de El Ferry, la vida se complique. Que haya otra vida.

“Había esperado 7 meses por una cita que me urgía por mi problema de cadera, los dolores son insoportables y me urge esa cita para que me diga qué día me operan pero no pude llegar”.

Este, es el caso de doña Berta Medina de 65 años y vecina de Pueblo Santo de Pocosol, quien ni caminando pudo pasar por este punto para llegar al Hospital San Carlos.

Al Hospital de Los Chiles los pacientes sí llegan pero, los que no pueden llegar son los funcionarios que residen fuera del cantón.

Por ejemplo, en los últimos días no asisten 10 funcionarios; entre ellos, uno de los dos anestesiólogos y lo más preocupante, el único cirujano general.

“Lo que hicimos fue solicitarle vacaciones pero no se puede sustituir porque no hay disponibilidad de especialistas que puedan llegar, lo que se ha suspendido es la consulta de revalorización de pacientes post operados y en caso de alguna emergencia no que da más que mandarlos al Hospital San Carlos”, dijo Randall Chavarría, director a.i del Hospital de Los Chiles

De los 10 funcionarios ausentes, 3 no pueden sustituirse: anestesióloga, cirujano general y un médico. El resto, tiene remplazo con horas extra de sus compañeros.

En la Clínica de Santa Rosa de Pocosol la situación es similar. No pueden sacar la ropa sucia ni las pruebas covid. Tampoco entra el oxígeno medicinal para los pacientes que lo requieren.

Góndolas empiezan a vaciarse

El ingreso de alimentos y todo tipo de artículos de consumo está en pausa desde el pasado miércoles.

Esto, ya provoca que las góndolas de supermercados empiecen a mostrar desabastecimiento de productos y artículos, unos en mayor cantidad que otros.

“Tenemos problemas con el pollo, la carne, las frutas y las verduras porque, por se productos perecederos los distribuidores llegan dos veces por semana y pues, en los últimos días no han entrado. En bodega tenemos alimentos y abarrotes pero tampoco es mucho y sí, ya vemos que nos estamos quedando sin algunas cositas”, declaró a SCD Xiomara Martínez, administradora del Super Salas en Pavón de Los Chiles.

Muy cerca, en Los Lirios la situación es muy similar.

“Las verduras y frutas prácticamente no se consiguen, el gas se agotó el viernes anterior en nuestro supermercado de Los Lirios y en el de Pavón el sábado era el único que tenía acá en la zona y llegó gente de otros lugares desesperada buscando y rápido se agotó. De igual manera hay líneas que ya tenemos poco como el azúcar, refrescos y algunos otros productos”, contó Josué Quesada, propietario de Grupo Cacique.

La desesperación y preocupación de los habitantes de estos pueblos hace que, empiecen a abastecerse más de lo normal.

Este lunes, doña Leyla Segura salió de Coopevega hasta el centro de Santa Rosa de Pocosol para comprar los alimentos de su casa pero, se topó con una sorpresa.

“Vine al supermercado y no dejan comprar más de 6 unidades por cada cosa, por ejemplo solo 6 bolsas de azúcar, 6 de arroz y no dejan sacar más porque ya no hay. En Coopevega ya no se consigue ni concentrado para el ganado y no se puede salir ni a Los Chiles porque está cerrado”, contó a este medio.

Del otro lado de El Ferry están los pueblos de la Zona Norte, más vulnerables por sus condiciones socieconómicas. Por eso, a representantes sectoriales les preocupa lo que ocurre.

“Esto, nos vuelve a colocar en una situación frágil a nivel local”, dijo Fernando Sandí, Presidente de la Cámara de Turismo de Los Chiles.

A los 9 estudiantes de la Escuela de Crucitas le llegó su diario del mes pero sin pollo, confirmó la maestra María del Carmen Salvatierra.

Esto, se repitió en otros centros educativos en los que tal ves, estos alimentos son lo único que tienen muchas familias.

Sin combustible

En la gasolinera de El Pavón, ya no hay gasolina. Diésel, aún hay porque restringen la venta a 10 mil colones por vehículo.

“En estos momentos se nos está acabando, pero vamos a dejar una reserva para los vehículos de emergencia como Bomberos, Cruz Roja y ambulancias de la CCSS”, contaron en ese lugar.

En el servicentro de Los Chiles también confirmaron que, desde hace dos días quedaron sin diésel.

“Solo queda gasolina Súper pero si acaso nos alcanza para dos días más”, dijeron.

A partir de que todo se acabe, deberán cerrar sus estaciones y pausar sus ingresos y hasta empleos.

Los alcaldes Alfredo Córdoba de San Carlos y Jacobo Guillén de Los Chiles, convocaron al diálogo urgente sin condiciones para levantar los bloqueos y reactivar las actividades económicas de estos cantones, los más afectados por estas manifestaciones.

Mientras los cierres están a punto de cumplir una semana en medio de una ola de violencia, desesperación social y súplicas de los distintos sectores productivos.

Personas que si quiera pudieron volver a sus casas luego de un día de trabajo también son parte de la vida, al otro lado de El Ferry.