«Lo primero que voy a hacer es ir a abrazar a mis hijas». Luego de 23 días de incertidumbre y complicaciones, Rodney Navarro tenía muy claro lo que quería hacer tras recibir su alta médica, apenas la tarde de este viernes 10 de abril.

El paciente, quien autorizó a SCD a publicar su nombre, fue uno de los primeros casos en ser confirmados con COVID-19 en el cantón. El balde de agua fría le cayó el 23 de marzo, cuando un positivo le bofeteó la cara y lo mandó a aislamiento domiciliar.

Sin embargo, en pleno sentido de ciudadano responsable, antes de ese momento ya él no salía de casa.

«Al momento que me di cuenta que un conocido con el que tuve contacto salió positivo, yo me aislé. Pensando en mis hijas, inmediatamente me vine a encerrar al cuarto y llamé a un epidemiólogo y le dije: me estoy poniendo en aislamiento, tengo síntomas y pido que me hagan la prueba: Ahí empezó un calvario emocional pues estuve con mis hijas después del contacto con ese conocido», contó Navarro.

5 días pasaron desde su autoaislamiento hasta el positivo y su mente siempre estuvo fija en los seres que más ama: sus pequeñas hijas.

«Estaba en el momento propenso a que mis hijas presentaran síntomas y fueron días de no dormir en 24 horas, me arrecostaba, cerraba los ojos, madrugas enteras vea el reloj pasando, la pasé muy difícil y quiero que la gente tome esto en serio», añadió.

Este sancarleño de 40 años NO está dentro de la población de mayor riesgo, se considera una persona saludable, no tiene padecimientos crónicos y aún así asegura que «la vio fea». De ahí, su llamado a que la ciudadanía tome esto en serio.

«Me golpeó mucho la parte gástrica, me dio mucha diarrea, la flora intestinal no había manera de recuperarla, perdí el gusto y no comía nada; durante 7 días tomé un vaso de gelatina solamente. Mucho dolor de cabeza, mucha fiebre, mucha tos y por dicha no llegué al punto que me faltara el aire pero, por ejemplo la tos, la fiebre, la parte gástrica junto a la parte emocional me afectó mucho», narró.

Y es que el sufrimiento de este padre siempre estuvo más allá de las dolencias médicas. Acostumbrado a trabajar con niños siempre pensó en ellos, en sus hijas; una de ellas con discapacidad. Dichosamente, ninguna de sus pequeñas tuvo afectación.

De ahí salió el sentimiento de querer contar su testimonio a modo de que, en San Carlos haya conciencia para evitar tragedias.

«Hay gente que piensa que esto es mentira y quienes lo hemos vivido sabemos que no es tan falso».

La vida después del Covid

La tarde del Viernes Santo, un correo electrónico le confirmó que el SARS-Cov-2 ya no estaba en su organismo luego de su segunda prueba negativa.

Fue por un mensaje en WhatsApp que Rodney, contó a las pocas personas que conocían su condición que había recibido la buena noticia.

«Siendo sano la pasé bastante mal, tomen esto en serio. Gracias a Dios y gracias a los queme apoyaron sin juzgarme», les dijo.

Aún no contenía la emoción. Ese cúmulo de sentimientos desconocidos solo lo hizo caer en cuenta que, al fin podía salir e ir a abrazar a sus hijas: su razón de vida. Para entonces, ya sabía que su fuerza en medio de esos días tan distintos, solo vino de Dios.

«Ya yo estaba muy mal médicamente, con todos los síntomas, pasándola muy mal y sin fuerzas y no me quedaba más que postrarme. Ya se confirmaba que tenía algo y que no sabía cómo salir por que en el mundo era nuevo. Se queda uno sin fuerzas y no me quedó más que postrarme y que Dios hiciera su voluntad», agregó entre lágrimas.

Ya este sábado 11 de abril, es diferente para él. Sin duda hay un antes y un después. La vida es diferente pero insiste: «Tomen esto en serio, quédense en casa».

Situación preocupante en el cantón

A este 11 de abril, San Carlos es el quinto cantón con más casos positivos en el país. Este sábado, autoridades de salud confirmaron la cifra de 28 pacientes.

Dichosamente en el cantón hay más pacientes recuperados aunque la cifra exacta no pueda ser revelada por las autoridades.

A inicios de semana, eran 6 los pacientes que esperaban ansiosos esos resultados. Rodney era uno de ellos. En el país, a este día, son 49 las personas, dichosamente, recuperados.

Las autoridades nacionales de salud, confirmaron a SCD que los casos en San Carlos están asociado a 3 clúster.

«Un clúster está asociado a un grupo que viajó a Colombia, otro grupo está asociado a un viaje a Estados Unidos y otro clúster está ligado a una familia en una comunidad de San Carlos. Por el momento, están bajo control todos», dijo el Rodrigo Marín, director de vigilancia de la salud, del Ministerio de Salud.

Por su parte, las autoridades locales llaman a la población a mantenerse en casa pues ese aumento también está asociados a la renuencia de los sancarleños a mantener el aislamiento social.