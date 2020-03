Pasaron dos días desde la destitución de Luis Antonio Marín como técnico de la Asociación Deportiva San Carlos, algo que según él mismo dice: no esperaba.

El técnico que quedará en la historia de San Carlos por su primer campeonato debió salir por la puerta de atrás. Luego de que terminara un partido sufrido ante Limón el miércoles anterior, recibió la noticia de que quedaba fuera del banquillo de los sancarleños.

SCD conversó con él, ya más tranquilo, reposado y con la cabeza fría.

¿Cómo han sido estos días tras su salida?

«Un poco dolido lógicamente por la situación, por cómo se dio la situación por que siento que injusta mi salida, entonces con un sentimiento de dolor y bueno, esperaba terminar de otra forma y no se dio. Creo que las cosas no estaban tan mal como alguna gente quiere ponerlas y siento que había tiempo, espacio y partidos por delante para poder revertir la situación y clasificar».

Sí hubo una baja en el rendimiento y en resultados. ¿A que se debió eso? ¿Desgaste ya?

«Sí si hubo una baja en los resultados principalmente pero si usted me pregunta qué era lo que pasaba y términos del grupo, difícilmente podría explicarlo tan fácil. A veces hay cosas que pasan en el fútbol que no tienen explicación clara, principalmente en la parte defensiva no te podría decir qué estaba pasando y sí habían problemas por que habíamos recibido muchos goles y eso nadie lo discute y el trabajo no era que había cambiado ni mucho menos. La parte que mejor se manejar es la defensiva, en la Selección siempre fue lo que manejé y conozco muy bien esa parte, entonces no era que faltaba trabajo si no que se dieron circunstancias, a veces errores individuales, falta de concentración».

¿Cuándo los resultados no salían, en algún momento pensó en su destitución?

«No, nunca me lo dijeron directamente, nunca me dijeron: mire depende usted de un resultado para seguir o no, yo nunca pensé en eso por que pensé que iban a valorar todas las cosas. Primero agradecer a la institución por darme la oportunidad de dirigir por primera vez y creo que lo retribuí de buena manera, lo pagué bien siendo campeón, clasificando a Concacaf, Concachampios, estando dentro de los 4, estando en semifinales y entonces cuando hace la suma de los logros no tiene por qué pensar que está en juego el puesto, independientemente del momento que vivíamos, por que el primero que no quería que los resultados fueran así, era yo.«

¿Le condicionaron resultados a su continuidad?

«Estábamos en la lucha, hasta hace un partido estábamos de cuarto lugar, entonces jamás pensé yo que se fuera a tomar esa decisión, nunca nadie me amenazó o me condicionó aunque sí sentía, sinceramente, por lo que se había dicho anteriormente, por ejemplo en el partido de Heredia que al medio tiempo ventilaron una noticia, después todos los rumores que había de que ya estaba contratado un técnico pero nada de eso me lo confirmaron y jamás pensé que en ese partido iba a pasar algo así».

¿Cómo analiza lo que pasó?

«Son cosas del fútbol y aunque no las comparta hay que aceptarlas, uno lamenta el tema de que no se tuviera un poco más de paciencia, que no se valorara un poco más el trabajo que uno había hecho, que no se analizara bien la suma de logros obtenidos antes de tomar una decisión, que posiblemente hubiera un poquito más de calma, paciencia, tranquilidad, venía una presión bastante fuerte desde semanas atrás y se fue haciendo más grande y más grande y eso es lo que lamento un poco pero bueno es lo que analizo».

¿Qué sigue para usted?

«No tengo ninguna propuesta, lógicamente esto está muy reciente, pero vamos a esperar que pasa en el tiempo y estamos también analizando ir a hacer unas pasantías en los próximos días a América o Europa y estamos tratando de organizarlo bien. Me voy a tomar unos días de descanso y luego hacer eso mientras sale trabajo».

No esconde su sueño de llegar a dirigir a la Liga Deportiva Alajuelense e incluso retomar su trabajo en la Federación Costarricense de Fútbol.

Agradeció a la institución, a la afición, al pueblo sancarleño que lo recibió y lo adoptó por este tiempo.