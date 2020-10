Un audio en WhatsApp alertó.

“Hay gente en La Marina que está haciendo su agosto, gracias a la gente que está ahí pero hay una persona que mi esposa, gente que pagaba hasta 30 mil para pasar. No los voy a hacer llorar pero, yo llevé comidita, llevé olla de carne y esa persona dijo: me vale, y acaso a mi me regalaron la olla de carne, entonces qué clase de equipo somos. Yo llevé comida para gente que sí valía la pena, no para que un maleante de estos y 3 secuaces se están haciendo de plata”.

Este fue, parte del mensaje que recibió SCD como denuncia. Pero no fue el único.

Vecinos de Cedral, quienes no quisieron, por tema de seguridad dar su nombre, también contaron a este medio que para pasar ese bloqueo bastan mil o dos mil colones.

“La gente paga y pasa, es así de simple y en la desesperación, es mejor pagar”, narró una de las afectadas.

Lo que más preocupa a los ciudadanos es que, en esos puntos son cada vez más violentos.

Este lunes en el cruce del Tanque, un vehículo sufrió serios daños luego de que, su conductor intentara pasar de emergencia, con su esposa embarazada.

Cruz Roja y hasta Bomberos denunciaron de forma pública amenazas a sus funcionarios.

Según otra denuncia que, recibió este medio en nuevos cierres también ocurre lo mismo junto a personas armadas con machetes y demás a modo de presión.