Desde este viernes, la camiseta 9 de la Asociación Deportiva San Carlos tiene dueño. De nuevo Álvaro Saborío Chacón se integró a los Toros del Norte por dos torneos más.

EL presidente de la ADSC, Sergio Chaves y el Gerente General, Luis Carlos Chacón presentaron al jugador que firmó de una vez su nuevo contrato.

«Aquí se ha dado las oraciones de todos, del pueblo de San Carlos que lo quieren muchísimo y sabían que Álvaro tenía para ayudarnos», dijo el Presidente.

Espacio político pagado

El pasado 31 de diciembre, SCD oficializó el regreso de Saborío luego de un segundo retiro, esta vez de 33 días.

«Me siento alegre, me siento contento de hacer lo que amo, de hacer el deporte que me ha dado todo en la vida y seguir dándole alegría a mi familia, a los aficionados a mis amigos de toda la vida me llena mucho de orgullo», dijo el goleador.

De inmediato, Saborío saltó a la cancha a saludar a sus compañeros que entrenaban en la gramilla del Carlos Ugalde.

Espacio político pagado

«Complicado no fue, yo sentía que era un buen tiempo para tomar la decisión que hice hace un mes, después estuve reconsiderando y hablando con mis personas cercanas y ver la posibilidad de seguir haciendo esto de ver que todavía me siento bien físicamente y voy a hacer lo que me gusta», añadió.

Las llamadas diarias del empresario Luis Carlos Chacón y del alcalde Alfredo Córdoba fueron clave para el regreso del goleador tres veces consecutivas del torneo nacional.