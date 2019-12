«Me siento muy bien de haber decidido venir a San Carlos»

51 años pasaron para que un artillero escribiera una nueva historia en el fútbol nacional.

Álvaro Saborío Chacón selló con oro la última página de su libro como futbolista. Por tercera vez consecutiva, en primera división, cerró como goleador del torneo. En esta ocasión, con 13 goles.

La historia da cuenta de que, algo así solo lo logró Errol Daniels, jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, entre los años 1964 y 1968.

Este premio, endulzó el retiro del goleador sancarleño que esperaba irse con un bicampeonato.

«La verdad me siento muy bien de haber decidido, primero que todo, haber venido a jugar en San Carlos y agradecido con los compañeros y los cuerpos técnicos que me tocaron: Fernando Sossa, Martín Cardetti, todos los colaradores y los directivos que estuvieron. Agradezco el esfuerzo que hicieron, la comprensión que me tuvieron y muy contento de cómo se me dieron las cosas», declaró Saborío a SCD.

La administración de la Asociación Deportiva San Carlos confirmó que planea una despedida para Saborío y que trabajan en algunos detalles con el jugador.

«Si queremos prepararle algo por que lo que Álvaro representa hasta el día de hoy y lo que va a representar, con el tiempo lo vamos a ir magnificando cada vez más. Lo que Álvaro hizo acá no es cosa poca así que se merece una despedida como fue su carrera, así de buena y grande», dijo Gustavo Pérez, Gerente Deportivo de la ADSC.

Su aporte a la institución norteña debe quedar en el recuerdo.

Saborío anotó 41 goles en los tres torneos que jugó en primera división con los Toros del Norte y con ello se corona como uno de los máximos goleadores del fútbol nacional.