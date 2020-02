«Me van a ver luchando día y noche mucho más por el cantón»

-Publicidad-

Un emotivo y eufórico Alfredo Córboba improvisó su discurso del triunfo la noche de este domingo, luego de conocer los resultados preliminares de la elección.

Subido en el cajón de un carro, en media calle, el alcalde reelecto agradeció a toda su dirigencia y seguidores por el apoyo y el trabajo pero también habló fuerte a sus detractores y llamó a la unión.

«Hoy está demostrado que los sancarleños apoyan al que trabaja por la comunidad, al que trabaja por la escuela, por el salón comunal, por el comité de caminos, por los más necesitados, por ese es el que ha votado el pueblo de San Carlos», dijo.

Durante su discurso habló de los ataques que dijo haber recibido durante la campaña y lo catalogó como un camino de espinas superado e incluso con perdón en su corazón.

«Ya tienen que dejar de pensar en mi, ya tienen que dejar de lado de seguir persiguiéndome para verme en una tumba, por que lo que quieren es verme en una tumba y el pueblo lo que quiere es progreso y desarrollo», declaró.

Dentro de su lista de compromisos con el cantón sumó nuevos anuncios, nuevos proyectos planteados en su plan de gobierno.

«Y a mi me van a ver luchando día y noche a partir de hoy, mucho más por el cantón de San Carlos, así que hago un llamado muy respetuoso a la oposición, a los que perdieron hoy les digo que no tengo rencores, por Dios que no tengo rencores. Mi corazón no puede gobernar con heridas», agregó.

Pidió dejar a su familia por fuera de la contienda alegando que fue un proceso de mucho dolor para su esposa e hijos y concluyó diciendo: «Yo no le voy a hacer a nadie lo que han hecho con mi familia por que no es honesto, si quieren algo que se enfrente conmigo cuerpo a cuerpo pero no toquen a mis hijos, no toquen a mi familia, dejen esa intriga, el alcalde soy yo, no mis hijos».