Ministra Meza: “Proyectos de Ley para Crucitas son inviables”

“Lo que no podemos, es darnos el lujo de repetir un esquema con unas reformas parciales que no atienden y no generan entonces, el nivel de beneficio al que aspiramos cuando se quiere otra vez hacer este giro”.

Estas, fueron parte de las declaraciones de la Ministra de Ambiente, Andrea Meza; durante la comparecencia en la comisión de diputados de Alajuela este lunes.

Meza, llegó para presentar aspectos técnicos previo a la discución del expediente 22.007, Ley de Minería Crucitas, que presentó la diputada María Inés Solís.

Otro de los aspectos que señaló la jerarca es que, la legalización de la actividad no frenará la minería ilegal.

“Esa legalización con ese marco jurídico, así como está, no nos va a llevar a ese objetivo de quitar la minería ilegal y aquí es donde les comentaba que es importante entender entonces qué ha pasado en otros países”, puntualizó.

El proyecto de ley 22.007 fue el que presentó la diputada sancarleña María Inés Solís. Esta ley permitiría la extracción solo en Crucitas y no en otras partes del país.

El proyecto incluye un impuesto a la actividad minera del 5% por las ventas brutas del mineral.

La diputada Solís, reaccionó ante los señalamientos de la ministras Meza.

“Nos dice que la exploración y explotación de oro no es la solución para eliminar la minería ilegal, yo quiero preguntar entonces cuál es la solución. el Gobierno lleva años pateando la bola, lleva años sin presenta una solución real para que los pobladores de la zona tengan nuevamente la posibilidad de llevar alimento a la mesa, la nuestra es además, una propuesta para llevar recursos y activar nuestra economía”, declaró.

Y es que, los recursos por las ventas brutas, serían destinados a las municipalidades de San Carlos, Guatuso, Upala, Los Chiles y Río Cuarto, para el desarrollo de obras de infraestructura, proyectos comunales, culturales, deportivos, recreativos, de prevención y seguridad según la propuesta.

Otro porcentaje se destinará al fortalecimiento del fondo del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte y al Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Otro proyecto en discusión

La ministra, también incluyó dentro de su categoría de inviabilidad, el proyecto 21.584 Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica de la diputada sancarleña, María José Corrales.

En julio anterior, los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, en la Asamblea Legislativa, aprobaron de manera unánime un texto sustitutivo a este proyecto de ley para regular la minería.

El proyecto plantea tres tipos de minería para desarrollar en el país, con un marco regulatorio: la minería artesanal, la pequeña minería y la mediana minería.

“Comparto con ella el hecho de que considera que la solución debe darse de forma integral, sin embargo no estoy de acuerdo en la postura de que la minería ilegal no se afrontaría regulando la actividad, aspecto medular que promueve mi proyecto. Me parece importante que ella visite la zona por que es muy distinto hacer una valoración desde una oficina en San José, que visitando el lugar”, dijo la diputada Corrales.

Fue la propia jerarca del MINAE quien, reconoció que a dos meses de asumir la cartera aún no conoce Crucitas.

Dentro de los acuerdos tras la comparecencia, quedó una gira juntos a los diputados de Alajuela para las valoraciones respectivas en el área devastada.