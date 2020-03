Con una mezcla de frustración y enojo, el Ministro de Salud, Daniel Salas, habló de nuevo a la población costarricense.

Esto, por que a pesar del llamado constante y la seriedad de la situación y lo crítica que puede ponerse, alguna parte de la población aún no hace caso.

«No me cansaré de decir que la responsabilidad que hemos asumido desde Gobierno para afrontar esta amenaza no es exclusiva de nosotros y cuando veo esas actividades irresponsables como si el asunto no estuviera pasando, como si el escenario que se viene no es algo que va a ser crítico, justamente me deja pensando en esa capacidad de raciocinio de alguna parte de la población», dijo Salas.

Confirmó que la cantidad de casos aumentará considerablemente en el país y no descarta, para nada, muertes por el COVID-19.

De ahí que, con cara de frustración llamó de nuevo, al respeto a las medidas sugeridas por su Ministerio.

«Todavía veo un sector que siente que esto no es verdad, que esto solamente está pasando en otros lugares y que no va a ocurrir aquí algo más grave, los sigo llamando por que cada persona suma, cada familia suma. Por favor reacciónen, reaccionen, no se vayan a lugares públicos. Ocupo que reaccionen, son vidas», concluyó.

Y es que este miércoles, la cifra de casos positivos alcanzó los 69.

Hay casos positivos en 25 cantones de cinco provincias: San José, Heredia, Guanacaste, Alajuela y Cartago. Puntarenas y Limón continúan sin casos.

Por edad hay: 57 adultos, 7 adultos mayores y 5 menores. A este momento se han descartado 855 personas.



Siete personas se encuentran internadas, tres de ellas en cuidados intensivos.



Existen cinco conglomerados de contagio, uno en Alajuela que es el responsable de 25 de las transmisiones, otro en Escazú que tiene nueve contagios relacionados, otro foco en Pérez Zeledón con tres casos, uno en Desamparados con seis casos y los extranjeros en Escazú que fueron los primeros diagnosticados. El resto son casos aislados. Aún existen seis casos donde se investiga su nexo epidemiológico.