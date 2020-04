-Publicidad-

Hay una diferencia grande entre alimentos de consumo libre y un alimento sano.

Un alimentos sano o saludable, aporta nutrientes, que nos van a dar beneficios, puede ser un solo alimento o puede ser una receta con ingredientes de buena calidad, es como escoger un Ferrari o un bolso marca Gucci; sabemos que son marcas muy buenas, pero no podemos comprar la tienda completa, así es con la comida estamos escogiendo algo bueno, pero no nos vamos a comer todo lo que queramos.

En este grupo podríamos tener a las frutas o incluso una receta de un postre.

Algo de consumo libre significa que a una cantidad X no aporta calorías, o que se puede consumir libremente y no me afecta. Dentro de este grupo tendremos a los vegetales, que su aporte de calorías es tan bajo que puedo consumirlo en las comidas principales y en las meriendas y no va a determinar un aporte de calorías significativo a considerar en un plan de alimentación. O incluso una receta de galletas, que si me como 1 galleta el aporte de calorías es casi nulo, pero si me como 10 si suma, entonces se dice que 1 galleta es de consumo libre.

Ha venido sucediendo que muchas personas confunden estos dos, hacen un queque de una receta saludable y en dos días se comieron el queque completo. Esto fue peor que si hubiese hecho una receta muy calórica y se comiera sólo una rebanada pequeña, ya que le aportó más calorías comerse todo el postre o queque.

Lo mismo sucede con el pan integral o arroz integral, por pensar que son más saludables que el pan o arroz blanco, pues consumen más cantidad, pensando en que por ser integral, lo podrían hacer, y no! El ser integral, únicamente tiene el beneficio de mayor aporte de fibra, y ya, a nivel de calorías es casi lo mismo. De echo dependiendo del pan integral si tiene muchas semillas podría hasta tener más calorías por esas semillas.

Entonces, ¿qué hago? Muchas veces me dicen ya uno no sabe que comer, el secreto está en comer variado pero siempre en pequeñas cantidades, con sus límites.

Nutricionalmente lo que normalmente no se mide y se promueve su consumo, más en estos momentos donde necesitamos un sistema inmune fuerte, son los vegetales. Y mi última recomendación es busque guía y apoyo de un profesional en nutrición, es la persona que le puede realmente aconsejar que es lo mejor para cada caso.