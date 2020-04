-Publicidad-

En Pocosol, es muy probable que el aroma a pan casero sea más fuerte al pasar por la Casa Cural.

Desde hace una semanas, el Padre Geison Ortíz, cura párroco del distrito, encendió el horno y a su modo ayuda a las familias pobres que atiende su Iglesia.

Antes de ser sacerdote, él era panadero. Profesión que ama y que aún disfruta casi todos los días.

A punta de la venta de bollas de rellenas de queso con azúcar, trenzas de piña y guayaba, y empanadas de piñas, el sacerdote recauda dinero para su Iglesia y para los demás.

«Tiene buena demanda por dicha por que nació para ayudar un poco a la parroquia y de la necesidad de ver que llega tanta gente a pedir, familias que no están teniendo ingresos por la pandemia, entonces lo que hacemos es transformar la ganancia al pancito para arrimar un poco de arroz y frijoles a estas mesas», contó.

Pero además, la bondad va más allá. Las recetas no son secretas y el Padre está dispuesto a compartirlas con quien las necesite para desarrollar alguna actividad económica extra en estos momentos de crisis.

«La idea de esto no es solamente buscar fama sino que la gente vea que se puede hacer algo, que desde sus casas pueda aprender, pulsearla, que no se queden de brazos cruzados, que hay que salir adelante y eso es lo que he tratado de decir. Yo soy sacerdote y no me he cruzado de brazos, se puede hacer algo, se puede generar ingresos», agregó.

La crisis fue la que hizo que Ortíz retomara la panadería. Hacía muchos años tenía las recetas guardadas y no había vuelto a encender el horno.

Con esto, tuvo que reinventarse también para asumir la cuarentena y ocuparse incluso en la Casa Cural.

Bollas de pan relleno es parte del menú. Cortesía

«Ya me hubiera mareado de estar aquí encerrado y entonces creo que ha sido salud mental para mi, una manera de proyección, una cuestión para motivar a la gente para que hagan pan y se hagan solidarios», concluyó.

Cada bolsita con pan tiene un costo de 1.500 colones y están a la venta en la Casa Cural en Santa Rosa de Pocosol.

Con una de estas compras usted no solo adquiere buen pan, si no que los transforma en una bolsa de arroz o frijoles para alguien que lo necesita o bien, para el mismo sacerdote que ante el cierre de las Iglesias, debe afrontar los gastos de su parroquia.