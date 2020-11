Palacio municipal empieza a hacerse pequeño. Trasladan departamento de Gestión Ambiental

El palacio municipal empieza a hacerse pequeño para los casi 400 empleados municipales.

Desde hace algún tiempo, la administración municipal tuvo que descentralizar algunos departamentos y ahora le tocó el turno al departamento de Gestión Ambiental.

4 funcionarios atenderán en Barrio Lourdes, en el sitio que por muchos años funcionó como oficina de información turística del cantón pero que, desde hace algún tiempo estaba desocupado.

La municipalidad trabaja en algunas mejoras y seguridad para la instalación de los funcionarios.

“Nosotros ya no tenemos campo y no queremos alquilar edificios, o sea la regla es o nos acomodamos en los campitos de la Municipalidad como en el mercado y este que estaba desocupado, por que no vamos a alquilar por que no vamos a gastar plata”, explicó Walter Hernández, vocero municipal.

Desde hace dos años, el alcalde municipal trabaja en madurar la idea de la construcción de un nuevo edifico para el ayuntamiento.

De hecho, fue tema dentro del Concejo Municipal anterior pero, no avanzó.

La situación económica actual impide que este proyecto pueda retomarse y de ahí que, los departamentos deban trasladarse a infraestructuras municipales que estén en desuso.