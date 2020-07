Este puede ser el día en el que las culpas o sentiemientos de culpa, desaparezcan. Con motivo de la celebración de los 25 años de la Diócesis de Ciudad Quesada, el Papa Francisco concedió la indulgencia plenarias a los vecinos de la Zona Norte.

La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados. Es decir, es el perdón que libra de toda culpa a una persona que, incluso tras la confesión no se siente en paz.

«Yo voy y me confieso, me absuelven pero queda esa culpa. La otorga la Penitenciaria Apostólica del Vaticano, que es un tribunal que tiene esa potestad para decidir cómo uno pude acceder a una indulgencia plenaria que si me la dan, me borra esa culpa», explicó Gerardo Mora, vocero de la Diócesis de Ciudad Quesada.

La Penitenciara Apostólica le dio la potestad al Obispo de Ciudad Quesada de conceder esa indulgencia y uno de los días dispuestos es este sábado 25 de julio.

Durante la celebración eucarística, las personas que sigan, en este caso la transmisión por redes sociales, tendrán acceso a la liberación de culpas.

Eso sí, para ganarla las personas deben cumplir algunos requisitos:

Indica la Penitenciaría Apostólica que se concede la gracia a todos aquellos que: “[…] con espíritu desprendido de cualquier pecado, se unen espiritualmente a través de los medios de comunicación a la celebración de la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, a la práctica piadosa del Vía Crucis u otras formas de devoción, o si al menos rezan el Credo, el Padrenuestro y una piadosa invocación a la Santísima Virgen María”. Por supuesto la obtienen quienes asistan a Catedral y a los templos parroquiales autorizados para la novena preparatoria que inicia este jueves 16 de julio.

Se concede la indulgencia plenaria a los fieles enfermos de Coronavirus, sujetos a cuarentena por orden de la autoridad sanitaria en los hospitales o en sus propias casas si, con espíritu desprendido de cualquier pecado, se unen espiritualmente a través de los medios de comunicación a la celebración de la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, a otras oraciones a la Madre de Dios, a la práctica piadosa del Vía Crucis, o si al menos rezan el Credo, el Padrenuestro y una piadosa invocación a la Santísima Virgen María, ofreciendo esta prueba con espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos, con la voluntad de cumplir las condiciones habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre), apenas les sea posible.

En las mismas condiciones, la indulgencia plenaria se concede a aquellos fieles que ofrezcan la visita al Santísimo Sacramento, o la Adoración Eucarística, o la lectura de la Sagrada Escritura durante al menos media hora, o el rezo del Santo Rosario, o del himno Akàthistos a la Madre de Dios, o el ejercicio piadoso del Vía Crucis, o el rezo de la corona de la Divina Misericordia, para implorar a Dios Todopoderoso el fin de la epidemia, el alivio de los afligidos y la salvación eterna de los que el Señor ha llamado a sí.

La celebración inicia a las 10 de la mañana desde la Catedral en Ciudad Quesada. Los fieles pueden seguir la transmisión por medio de Radio Santa Clara, 550 AM y la página en Facebook de Radio Santa Clara.

También, por medio de la plataforma en Facebook de San Carlos Digital.

Además de la indulgencia plenaria, como concesión especial del Santo Padre Francisco al Nuncio Apostólico en Costa Rica, Mons. Bruno Musarò, éste impartirá la BENDICIÓN PAPAL.