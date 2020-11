Por primera vez, el Banco de Sangre sale del GAM y llega a San Carlos por plasma convaleciente

“Yo estaba en el CEACO, boca abajo prácticamente con muy poca retención de oxígeno, con soporte de oxígeno y la doctora me dijo: te vamos a poner plasma, yo apenas medio escuchaba lo que me decían y cuando me colocaron el plasma yo sentí que algo me agarró y me alzo. Es una sensación algo indescriptible pero si te alza, te levanta, no es psicológico, es de viaje que el cuerpo siente una reacción”.

Este, es el testimonio de Rafael Castro, un reconocido comerciante de Ciudad Quesada, propietario de La La Land Café y quien es sobreviviente de Covid, gracias al plasma convaleciente.

“Es una segunda oportunidad de vida que me da el plasma por eso yo insto a cada una de las personas que pasaron por esta situación y que no les fue que mal que, por favor donen la sangre. Hay muchas personas que están necesitando este plasma”, agregó.

Su testimonio, fue parte del lanzamiento de la campaña “San Carlos Unido contra el Covid”, una iniciativa en la que la Municipalidad de San Carlos, las direcciones regionales del Ministerio de Salud y la CCSS; las empresas VISA y Codela; y el INS se dan la mano.

Por primera vez, el Banco de Sangre sale del GAM y llega a San Carlos con 11 funcionarios quienes tienen como fin, llevarse hasta 140 donaciones de plasma convaleciente en el cantón.

“El Covid no es solo el uso de mascarillas o el lavado de manos, va más allá y la donación de sangre para el uso de plasma es una de las actividades que tenemos verla dentro del marco de atención”, dijo Gustavo Zeledón, director regional de la CCSS.

La campaña de donación, será el 4 y 5 de diciembre en horario de 6 a 11 de la mañana.

La idea es recibir hasta 70 personas por día. De momento hay 40 inscritas para el sábado y un número menor para el domingo.

El plasma que logren, será trasladado a San José para el tratamiento de los pacientes en el CEACO y otros hospitales.

“La empresa CODELA nos prestó una pequeña pista y nos va a donar el viaje de las dos avionetas que van a trasladar el plasma. Tiene que ser en avioneta por el tiempo efectivo para uso. Para nosotros es un orgullo ser parte de esto y liderar una campaña única en el país”, señaló Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos.

¡Ayuda!

La iniciativa nació en el seno de la empresa piñera VISA, luego de que en agosto anterior un grupo importante de sus colaboradores diera positivo al Covid-19.

Luego de que todos superaran el virus, llamaron al Banco Nacional de Sangre para la donación pero desconocían los trámites para ello.

“Les dijimos que vinieran a la empresa para que recolectaran el plasma y llegamos a pensar que era casi imposible que esto se pudiera llevar a cabo, fue gracias a la sinergia entre las empresas y el gobierno local que esta campaña sea una realidad”, contó Sianny Villalobos, representante de VISA.

La campaña se desarrollará en Cuatro Esquinal en Pital, 200 metros sur de la empacadora VISA, en una casa frente a la conocida Jarra de Quincho.

El llamado de las autoridades locales es a todas las personas que puedan donar pero también, a empresarios agroindustriales que disponen de servicios de transporte como buses, para que trasladen a sus colaboradores recuperados.

“Esta alternativa es un componente de la sangre de tiene la capacidad de inhibir la replicación de este virus y que nos va a permitir un poco de control con la parte clínica de los pacientes que estén afectados con el virus. Yo considero que acá, con esta estrategia para poder recolectar lo más que podamos podemos salir”, explicó Claudia Rosales, directora regional del Ministerio de Salud.

Las personas que quieran donar deben primero, completar el siguiente formulario: https://bit.ly/3lBW6fB

Deben ser personas mayores de 18 años y menores a 61, deben portar su cédula y sacar una cita previa. Los números disponibles son: 6481 8830 y 8992 2151.

Las personas que, no apliquen para la donación de plasma pueden donar sangre. Esta campaña incluye la donación de sangre de cara a mantener con suficientes reservas, el Banco Nacional de Sangre para el cierre de año, fecha en la que aumenta la accidentabilidad y con ello, las reservas se agotan más rápido.

Los 6 cantones de la Zona Norte: Los Chiles, Upala, Guatuso, San Carlos, Río Cuarto y Sarapiquí, suman 5.223 pacientes recuperados de Covid-19 desde marzo de este año.