La crisis nacional la sufren también productores de raíces y tubérculos de la Zona Norte. Esta región es la mayor productora y exportadora a nivel nacional y por eso, las repercusiones son fuertes.

La escasez afectaría las exportaciones nacionales, debido a que Costa Rica consume muy poca yuca y la mayoría sale del país.

Datos de la Cámara de Raíces y Tubérculos dan cuenta de poco más de 5 mil hectáreas que aún están en tierra sin posibilidad de cosecha por la baja en las exportaciones.

En el país hay registradas casi 12 mil hectáreas sembradas, el 80% en la Zona Norte.

Esa yuca aún está sin cosechar por que, corresponde a la mitad del producto que no pudo salir en exportación por el cierre de mercados internacionales a causa del COVID-19. Es decir, las exportaciones cayeron al 50%.

«El problema que visualizamos es para el otro año con poca yuca por que no se ha sacado toda la que hay y al no sacarse no se ha podido sembrar y ya estamos en tiempo, en la ventana de siembra así que la yuca que se saque después de esta ventana en la que estamos, probablemente ese terreno no va a poder sembrarse nuevamente», explicó Rocío Valerio, Directora Ejecutiva de la Cámara.

Esta situación más la llegada del Fenómeno de la Niña en 2020, con exceso de lluvias, mantiene desde ya mucha preocupación entre los agricultores, principalmente en los pequeños que viven de esas exportaciones por medio de empresas grandes.

«Cuando Costa Rica no tiene suficiente producto, pasa que se nos meten países como Honduras, Nicaragua y Ecuador que es nuestro competidor más fuerte y compiten mucho con precio no calidad, pero sí con precios por tener costos muy bajos de producción», añadió Valerio.

Las exportaciones van a Estados Unidos y Europa, mercados que cayeron primero al inicio de la pandemia pues redujeron las compras.

Normalmente, Costa Rica exporta 100 contenedores con 20 toneladas de yuca todas las semanas. Actualmente salen solo 50 contenedores.

Europa empieza a abrirse, dichosamente y la esperanza es que de tiempo a los productores de sacar la yuca que tienen en sus fincas.

Poco a poco empiezan a retomar la normalidad con las proyecciones de exportación para este año.

La Cámara junto a Procomer y Comex, aplican estrategias para fomentar el consumo en Europa, no solo de raíces y tubérculos si no de otros productos para una vez que pase la pandemia, la agroexportación retome el rumbo.