«Proyecto Sebas», la idea que mejoraría oportunidades a personas con discapacidad del cantón

Hace 6 años, la regidora Vanessa Ugalde se llevó uno de los golpes más difíciles de su vida: la muerte de su hijo Sebastián.

Antes de eso, ya ella pensó en un proyecto para mejorar condiciones y oportunidades para las personas con discapacidad.

Así, le dio forma a «Proyecto Sebas», la idea que autoridades locales también apoyan y que ya está en proceso de construirse.

«A mi me tocó vivir una situación especial, él era un niño normal, le dio temperatura y me lo puso en una silla de ruedas y en una cama, me le quitó el habla pero mentalmente era un niño normal. Ahí inició mi lucha puesto que la Escuela de Enseñanza de Especial no me lo recibía por que él lo que necesitaba era una adecuación», contó.

Por medio de una nota del Hospital Nacional de Niños, el centro de educación especial le recibió pero, eso le permitió a ella empezar a entender realidades

«Empecé a ver la realidad de muchas madres, jefas de hogar en el 99% donde hacen de todo y no se ni cómo, para a atender a un niño que requiere atención 24/7, atender a otros hijos y ver cómo hacen para vivir», añadió.

Luego de ver todas las necesidades y carencias, empezó a darle forma a una idea que de soluciones integrales para esta población.

Proyecto Sebas

La idea, incluye un complejo que atienda a las personas con discapacidad desde diferentes ramas:

Educación: Enseñanza primaria, secundaria y técnica

Rehabilitación y apoyo psicológico: Atención temprana a las personas con discapacidad intelectual, neurológica o de desarrollo mediante diferentes técnicas de rehabilitación modernas.

Empleo: Programa de integración socio-laboral que proporcione información, orientación, asesoramiento y formación para el empleo. Empoderar a familias para llevar a cabo proyectos

Atención médica: Turismo médico en rehabilitación física. Brindar atención médica especializada para las personas particulares que requieran de este servicio.

Residencias: Residencias para las personas con discapacidad intelectual, neuorológica y de desarrollo y sus familias, que requieran de una atención más especializada y que no cuenten con los recursos.

Está gestado para 3 etapas, la primera es la obtención de terreno, la construcción del edificio y de las áreas de rehabilitación.

«Estamos buscando la ubicación y pensamos en Florencia o Santa Clara puesto que, el Plan Regulador este distrito va en dirección a residencias y universidades y esto puede beneficiar al proyecto por que, más adelante las universidades pueden desarrollar sus laboratorios ahí y pueden desembocar alianzas», apuntó la regidora.

En diciembre anterior, Ugalde expuso este proyecto a compañeros regidores, diputados y la Asociación de Desarrollo de Santa Clara quienes sin dudar le apoyaron.

Además hubo representación del Colegio Agropecuario, ETAI y CONAPDIS.

También, la administración municipal por medio del Alcalde Alfredo Córdoba, se apuntó con el apoyo para desarrollarlo. El INDER sería el que asuma la obra.

Por medio de esta intervención la comunidad ofreció el terreno para el proyecto.

«Es importante no crear falsas expectativas, si todo sale bien con ese terreno se estaría creando un proyecto de ley para traspasarlo al INDER, de aquí a junio a más tardar. Hay que analizar unas cosas con ese terreno a ver si califica y si no es así, hay que buscar otro», comentó.

La segunda etapa comprende la implementación de servicios, organización por departamentos y la contratación de personal.

La tercera etapa es ya la inauguración y la activación de servicios.

La idea es que esté abierto para personas desde edades muy tempranas para empezar a medir sus destrezas y habilidades.

Solo en San Carlos está, en promedio, el 16% de la población con discapacidad del país. Unos 44 mil habitantes con discapacidad.