Una publicación en sus redes sociales por parte del regidor suplente Kenneth González, desató enojo por parte de la población diversa del cantón y de algunos sectores de la sociedad.

En su perfil de Facebook, el pasado 27 de marzo el regidor comentó: «¿Dónde están metidos toda esa sarta de enfermos sexuales llamados LGTBI? Espero se los lleve el Covid-19 (sic)»

Posteriormente, borró la publicación.

Tras esto, personas del movimiento diverso y de la sociedad en general mostraron enojo también en sus redes sociales.

Tanta así que el grupo Familias Sancarleñas Diversas (FASDI) envió este lunes una nota al Concejo Municipal de San Carlos como manifiesto y censura contra el edil y su mensaje público.

«Nos parece muy lamentable que una persona que está en un cargo público y que es para ayudar a toda la población sancarleña tenga este tipo de comentarios, es muy grave que diga que somos enfermos sexuales cuando eso está desmentido por la OMS desde hace 30 años y segundo el señor no toma en cuenta el momento delicado que vive el país y el mundo por esta pandemia y dice «espero que se los lleve el covid-19″ entonces básicamente es le deseo la muerte a toda esa gente. Nosotros solo pedimos respeto, somos ciudadanos sancarleños y tenemos los mismos deberes y derechos que cualquier otra persona del cantón», explicó Rolando Vega, miembro de FASDI.

La agrupación espera que el documento enviado, sea leído la tarde de este lunes en sesión ordinaria y de ser necesario seguirán enviando comunicados al Concejo para generar consciencia entre los ediles.

Como parte de las reacciones, el Presidente Municipal, Nelson Ugalde solicitó a sus compañeros regidores que González emita una disculpa pública y aclare que sus publicaciones no son una posición del Concejo sino personales.

«En el caso del señor González lamentablemente no es la primera vez que tenemos una situación sobre sus publicaciones en redes y que afectan al Concejo, creo que este momento que vive el país es para unirnos todos con mensajes de motivcación, solidaridad y no con expresiones tan lamentables», dijo Ugalde.

Y es que el enojo llegó hasta la cúpula el Partido Republicano Socialcristiano, agrupación por la que fue electo en 2016 como regidor suplente; esto por que González ya no es miembro activo.

«Deseo aclarar que González ya no forma parte del Republicano, ni participó activamente durante el proceso de campaña para elecciones municipales de este año, ni tiene un rol activo dentro de nuestra agrupación. Como presidente del Partido Republicano, quiero extender una sincera disculpa a todos aquellos que se hayan visto ofendidos por las pubicaciones en redes sociales de González y asegurarles que este tipo de manifestaciones no forman parte de los valores fundamentales de nuestra organización», publicó Dragos Donalescu, presidente de la agrupación política.

REACCIÓN

¿Qué dijo Kenneth González luego de la controversia?

En una comunicación con SCD el regidor insistió que su comentario es una opinión personal.

No se arrepiente de haberla publicado a pesar de que, horas después la eliminó.

«Primero que nada ese comentario es una posición muy personal y no como se ha querido decir que representa a la Municipalidad de San Carlos, yo no estoy publicando nada en ningún perfil del municipio. Y sí, lo hice porque estoy muy molesto con un sector de esa población que se ha encargado durante meses de estar diciendole a la gente, a mi entender, que es bueno o que saludable, o algo así, de que se puede matar a un inocente, a un no nacido, es decir, están a favor del aborto, yo estoy totalmente en contra del aborto, yo gracias a Dios tengo una hija a la que amo muchísimo y si yo fuese de ese pensar muy probablemente mi hija no existiera, pero gracias a Dios existe», señaló.

¿Por qué menciona en su comentario que ojalá a estas personas se los lleve el Covid-19, es un deseo de que mueran o se contagien?

«Le pregunto a usted como periodista o comunicador, ¿qué es el covid? ¿que trajo a la humanidad? muerte, destrucción, hambre, importencia y un sinúmero de cosas, prácticamente nada bueno entonces que se vayan con esa parte, que se vaya con lo que ellos piensan, con lo malo, con lo nefasto que para mi eso es el covid, a eso me refiero. Yo creo que un sector de esa población, ojo un sector, que está pensando en que debe existir el aborto, para mi, no está bien de la mente»

¿En qué se basó para llamar a esta población como enfermos sexuales?

«A ver, yo soy una persona a la que le han inculcado lo normal y lo natural, ¿qué es para mi lo normal y natural? lo que proviene de un ser superior que nosotros llamamos Dios. Lo normal y natural es el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. ¿Cómo lo hace? hombre y mujer, esto es todo. Ahora bien, nosotros hemos convivido con esas personas prácticamente toda la vida y no hemos tenido problemas, yo tengo amigos y amigas que son de esa inclinación pero no se manifiestan de semejante manera al decir o al creer que se debe practicar el aborto o el matrimonio igualitario, no señores. Esa es mi posición, es simple, sencilla y llana, es de lógica».

¿Por qué borró la publicación de su perfil?

«Por una sencilla razón, cuando uno hace esos comentarios una parte de esa población tiende a tomarlo como algo politiquero hasta para hacer campaña política, para desviarse del tema. Cuando yo lo elimino lo hago horas o días después, ya cumplió el cometido. Por eso lo eliminé, no es porque me estoy arrepintiendo de lo que dije».

¿Quiere decir que no ofrecería una disculpa pública?

«No no no, porque primero me tienen que dar a mi una disculpa pública de todo lo que ese sector, en una buena parte no todos, repito, tendrían que darme una disculpa a mi en lo que yo fui creado, en lo que yo creo, en lo que Dios a través de la biblia me dice que debo hacer y yo no puedo tener doble moral».

Esta no es la primera vez que el movimiento diverso envía una nota al Concejo Municipal, en agosto anterior también se manifestaron ante los comentarios de algunos regidores y síndicos que, en una sesión ordinaria, emitieron mensajes catalogados por este colectivo como cargados de odio y que fomentaban la división.