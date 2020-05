El Ministerio de Salud recomendó el uso de las mascarilla para el transporte público, para las personas que atienden clientes y para quienes asisten a reuniones presenciales.

Esto, luego de que el lunes dieran a conocer las nuevas medidas sanitarias que aplican en el país a partir del próximo 16 de mayo.

“Hay que ser enfáticos en que el uso de mascarillas no sustituye nuestras reglas de oro de distanciamiento social, el protocolo de estornudo y tos, el lavado de manos y el quedarse en casa tanto como sea posible. Que el uso de mascarilla no se convierta en una falsa seguridad que nos relaje en las medidas de prevención que siempre deben estar presentes” afirmó el Ministro Daniel Salas

Este martes, el Ministro Salas tomó tiempo para explicar la forma correcta en la que debe usarse este dispositivo.

Algunas recomendaciones básicas son:

• Lavarse las manos con agua y jabón antes de ponerse la mascarilla.

• Verificar que no tenga rasgaduras o agujeros.

• Colocarla de forma que cubra toda la nariz y la boca. Asegurarse que no haya espacios entre la cara y la mascarilla.

• No tocarla para evitar la contaminación. Si se tocara debe lavarse las manos con agua y jabón.

• No quitársela mientras se esté en público.

• Debe cambiarse cuando esté húmeda. La mascarilla quirúrgica no es reutilizable.

• Al momento de retirarla debe hacerse de atrás hacia adelante sin tocar la parte frontal y lavarse inmediatamente con agua y jabón.

• La mascarilla debe desecharse en un recipiente cerrado.

Las mascarillas no deben usarse en niños menores de 2 años, personas con problemas respiratorios, personas inconscientes o con capacidad disminuida o en personas que no sean capaces de quitárselas sin ayuda.